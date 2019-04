Serena Rutelli, lettera segreta di Barbara D'Urso: notizia sconvolgente sul suo passato

di Valeria Arnaldi

A Domenica Live si parla difiglia adottiva di, per una lettera decisamente "speciale" e potenzialmentea lei destinata. Serena è stata abbandonata prima dalla madre, poi dal padre che ha deciso di lasciarla in una casa-famiglia quando aveva solo sette anni. Poi, insieme alla sorellina, è stata adottata dalla coppia.La giovane è nella Casa del. I riflettori hanno sollecitato l’attenzione di molti e anche quella della madre biologica della ragazza, che ora vorrebbe incontrarla.La donna, secondo quanto racconta, vive una situazione non facile. Al Grande Fratello, Serena dovrà scegliere se ascoltare o meno il messaggio della madre biologica. Barbara D’Urso ha prima comunicato la notizia a Rutelli e alla Palombelli.«Parlerò con Serena Rutelli di sua madre biologica - annuncia la conduttrice - le madri biologiche sono importanti».