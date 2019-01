La Grandi choc: «Ho avuto un cancro al seno, vicino a me mio figlio e la Clery»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha confessato di aver avuto un t. L'attrice in un'intervista a Chi ha rivelato di essere stata male: «A novembre mi hanno diagnosticato un tumore al seno, a dicembre mi hanno operato». Si tratta quindi di un intervento subito recentemente che la Grandi non nasconde le ha procurato molta preoccupazione e paura, anche per la sua non più giovanissima età.«Andare sotto i ferri a 60 anni non è uno scherzo, lo so bene. Ho basato tutta la mia vita su due seni enormi e adesso, mah, ne ho solo uno». Serena ammette di essersi accorta che qualcosa non andava grazie ai suoi cagnolini che è solita tenere in borsa, ha iniziato ad avere dolore a un seno e dopo alcuni controlli ha scoperto di avere un carcinoma di 5 centrimetri che i medici hanno deciso di asportare subito. «Era un carcinoma subdolo, era sotto quel grasso che era stato messo per il lifting del seno che avevo fatto a febbraio scorso. Alla fine, mi sono ritrovata sotto i ferri il 19 di dicembre».La Grandi ammette di aver passato momenti terribili, ma accanto a lei è rimasto sempre il figlio Edoardo e la ritrovata amica-nemica Corinne Clery: «mi sta seguendo minuto per minuto, è strana la vita, è stata la mia nemica. E’ come una moglie, noi del resto, siamo la famiglia Ercole, in qualche modo».