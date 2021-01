Serena Bortone positiva al Covid, potrebbe condurre “Oggi è un altro giorno” da casa

Serena Bortone sarebbe positiva al Covid. Lo riferisce Dagospia con un flash in cui si annunciano la positività della conduttrice e la possibilità che il talk di Rai1, “Oggi è un altro giorno”, vada in onda lo stesso oggi 14 gennaio, con la conduttrice collegata da casa, metodo già testato con successo per altre produzioni Rai nel corso di questi mesi difficili.

Nonostante la positività di Serena Bortone al Covid – notizia non ancora confermata dalla giornalista e conduttrice attraverso i suoi canali social – la puntata di Oggi è un altro giorno di giovedì 14 gennaio potrebbe andare in onda regolarmente, con la sola Bortone in collegamento da casa sua.

