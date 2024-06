Serena Bortone "dimezzata" nei prossimi palinsesti Rai: "Chesarà..." andrà in onda solo una volta a settimana

La scure della Rai sembra essersi abbattuta su Serena Bortone. Dopo settimane di polemiche dentro e fuori l’azienda, con molta probabilità "Chesarà...", il format teatro del caso Scurati, potrebbe vedere il suo spazio in tv ridursi.

Come spiega Repubblica, il talk tornerà in onda a partire dal 14 settembre sempre nella fascia dell’access prime time, ma potrebbe veder dimezzata la sua presenza nel palinsesto. Non più sabato e domenica come nella scorsa stagione, ma solo il sabato che in termini di ascolti è anche quello che fa peggio. La deadline per la consegna dei palinsesti autunno-inverno era prevista per oggi, ma la scadenza è stata posticipata di dieci giorni. Al di là del non voler sollevare nuove polemiche sotto le elezioni europee, il motivo principale del ritardo risiederebbe proprio nel decidere ufficialmente il destino di Serena Bortone.

Torna Giletti, grande attesa per Di Martino

La testata afferma inoltre che, tolta la domenica a “Chesarà…”, al suo posto potrebbe subentrare Luisella Costamagna, già in corsa per accaparrarsi il talk notturno della terza rete “Lineanotte”.

E poi prosegue parlando di ritorni e conferme: Massimo Giletti arriverà su Rai3 il lunedì sera, sostituendo “Far West” di Salvo Sottile che andrà ad occupare la prima serata del venerdì. Il giornalista infatti ha rifiutato diverse opzioni tra cui il martedì per non doversi confrontare con Giovanni Floris su La7 e Bianca Berlinguer su Rete4. Sarà Piero Chiambretti e il suo “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” a continuare a intrattenere il pubblico il secondo giorno della settimana, anche se gli ascolti non sono soddisfacenti.

Confermata Caterina Balivo con “La volta buona” nel pomeriggio di Rai1, mentre su Rai2 ritroveremo Milo Infante e Pierluigi Diaco. Grande attesa, ovviamente, per l’approdo nell’access prime time di Rai1 di Stefano De Martino con “Affari Tuoi”, mentre work in progress è uno show del duo Pio e Amedeo e un programma che riesca a tappare il vuoto lasciato da Fiorello e il suo “Viva Rai2!”.