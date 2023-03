Gianni Morandi, tour estivo nelle piazze: si comincia da Senigallia. Ecco tutte le date

SENIGALLIA - A meno di 24 ore dall’ultimo show del Go Gianni Go! Morandi nei palasport, che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, Gianni Morandi ha annunciato i primi appuntamenti estivi: Go Gianni Go! Estate 2023, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza a luglio, lo vedrà impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia.

Gianni Morandi, toru estivo nelle piazze: si comincia da Senigallia

Ad inaugurare il tour estivo sarà l’appuntamento a Senigallia (6 luglio in Piazza Garibaldi), a cui seguiranno le date di Codroipo (8 luglio), Brescia (10 luglio), Parma (12 luglio), La Spezia (14 luglio), Ferrara (20 luglio), Piazzola (22 luglio), Matera (25 luglio), Alghero (30 luglio), Castelnuovo di Garfagnana (2 agosto), Agrigento (8 agosto), Taormina (10 agosto), Malta (12 agosto), Isola Capo Rizzuto (16 agosto), Giulianova (18 agosto), Baia Domizia (20 agosto), Mantova (2 settembre).

Anche per la leg estiva Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto.

I biglietti del toru estivo saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di lunedì 3 aprile sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.