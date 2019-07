I ballerini Togni e Peron super ospiti ai premi internazionali targati Riga

di Agnese Testadiferro

SENIGALLIA -Tornato i Premi targati Miro Riga martedì e mercoledì in due delle città simbolo delle spiagge marchigiane: Senigallia e Porto Recanati. Protagonisti i ballerini Samanta Togni e Samuel Peron, volti amati dal grande pubblico del programma tv “Ballando con le stelle”.Gli appuntamenti: martedì il Premio internazionale Città di Senigallia Spiaggia di Velluto al Foro Annonario o, in caso di maltempo, all’auditorium chiesa dei Cancelli; mercoledì il Premio internazionale Città di Porto Recanati Salotto sul Mare all’Arena Beniamino Gigli. Il premio di Porto Recanati si svolgerà anche in caso di pioggia perché il palco è coperto, ma per ripararsi… portare l’ombrello. Entrambe le serate sono alle ore 21, 30. «Cinema, spettacolo, cultura, giornalismo, sport e imprenditorialità, è quanto vuole abbracciare il nostro progetto - spiega il promoter Miro Riga, organizzatore insieme all’Associazione La Fabbrica dell’Evento - che si svolgerà in due intense serate in due location stupende che da tempo ospitano i maggiori eventi delle due città. Pur rimanendo fedele al classico format inclusivo di un cocktail che ha sempre avuto tra i suoi principali ingredienti eccellenti premiazioni e un intrigante spettacolo, quest’anno crediamo di poter dire, senza voler sminuire le precedenti edizioni, che per quanto riguarda lo spettacolo sarà un’edizione da premio Oscar». Top secret i nomi dei personaggi che si alterneranno sui due palchi, «perché vorremmo lasciare il gusto della sorpresa al pubblico!». «Non so se siamo stati bravi o semplicemente fortunati ma sicuramente abbiamo l’opportunità di portare un doppio spettacolo variegato e con artisti di valore internazionale».Immancabili, come format prevede, i momenti musicali con live di marchigiani e non. «Per il canto – afferma Riga - a grande richiesta sono stati confermati gli OperaPop, Francesca Carli ed Enrico Giovagnoli. Coppia artistica che può essere definita come la colonna musicale della nostra regione Marche nel mondo. Confermatissimo anche il nostro Michael Bublè alias Riccardo Foresi che lo scorso anno con il suo stile americano ha incantato la platea e ancora una volta sarà accompagnato dalla sua formidabile That’s Amore Swing Orchestra. Il valore aggiunto di Foresi è la sua formazione a Broadway». Tra gli artisti delle due serate «un ospite direttamente da Buenos Aires, Alex Fox, uno dei più grandi chitarristi al mondo conosciutissimo e apprezzatissimo nella sfera internazionale. Sarà in tournée in Europa per tutta l’estate e grazie alla profonda amicizia che da tanti anni ci lega, mi ha fatto un grande regalo: mi ha promesso che a costo di sobbarcarsi lunghissimi viaggi sarà presente in tutti i miei show estivi». A condurre le due serate è Maurizio Socci. Ingresso libero.