Maria Grazie Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi sono le "Figlie di Eva" al Teatro La Fenice di Senigallia

SENIGALLIA - Il Teatro La Fenice di Senigallia si prepara ad accogliere un altro imperdibile spettacolo, che ha riscosso grandissimo successo nella passata stagione.

Sabato 3 dicembre, alle 21 tre grandi attrici come Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi daranno vita a Elvira, Vicky e Antonia (acronimo di Eva), le tre protagoniste di "Figlie di Eva", una commedia tutta al femminile, diretta da Massimilano Vado.

Le Figlie di Eva al Teatro La Fenice di Senigallia

Le tre donne sono legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni, Nicola Papaleo, sindaco disonesto che le inguaia tutte e tre per diversi motivi: manda Elvira, la sua segretaria, nelle peste legali per falso in bilancio; abbandona Vicky, sua moglie, in diretta tv per una giovincella; incastra Antonia, professoressa, che viene beccata a passare gli scritti di maturità a quella capra di suo figlio e pertanto radiata dal provveditorato.

Le tre, che mal si sopportano, unite da un sano sentimento di vendetta, si coalizzano e decidono di creare anche un antidoto a Papaleo... il finale a teatro.