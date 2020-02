Winter Jamboree tra swing e rock con insegnanti da tutta Europa

SENIGALLIA - Innamorati dei balli swing e rock’n’roll. Il weekend di San Valentino in chiave vintage grazie al Winter Jamboree #14. Sabato 15 e domenica 16 febbraio quinto appuntamento con programmazione invernale del Summer Jamboree con un parterre di insegnanti e DJ originari di Stati Uniti, Svizzera, Inghilterra e Italia. L’insegnante americana Fancy, nominata per la California Swing Dance Hall of Fame, insieme al partner svizzero Heiko terranno due workshop (doppi) e sabato sera l’inglese Pat Da Kat sarà in consolle con Mickey Melodies (Italia) in azione da quasi un decennio, portando la musica della fine degli anni ’50 sulle piste da ballo di tutta Italia. Dal delizioso doo wop, al sexy rhythm’n’blues, al rock’n’roll più sfrenato.Domani, sabato,dalle 14,30 alle 16 workshop di Collegiate Shag (livello principianti), dalle 16 alle 17,30 workshop di Collegiate Shag (livello intermedio). Dalle 21,30 Music & Dance serata con sfrenate danze swing & rock’n’roll magari provando le figure e i passi appresi il pomeriggio con Fancy ed Heiko. Domenica dalle 14,30 alle 16 workshop di Lindy Hop (livello principianti), dalle 16 alle 17,30 workshop di Lindy Hop (livello intermedio). Info: ballo@summerjamboree.com. © RIPRODUZIONE RISERVATA