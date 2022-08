Summer Jamboree, a tutto rock'n'roll col mago della chitarra Bill Kirchen

SENIGALLIA - Martedì di grandi appuntamenti al Summer Jamboree in corso di svolgimento a Senigallia fino al 7 agosto. Domani, martedì 2 agosto, il concerto clou è sul main stage di Piazza dove alle 21.30 arriverà l’inimitabile mago della chitarra, Bill Kirchen, che nonostante gli ormai 50 anni di carriera alle spalle, non molla un colpo ed è pronto a infuocare il palco per tutti i suoi fan. Bill, che si esibirà in esclusiva italiana al Summer Jamboree sarà accompagnato dai Don Diego Trio, altra grande band aficionada del festival che spazia dal genere Country al Rock’n’Roll. I record hop saranno a cura di DJ Slim, DJ Andy Fisher, DJ Terry Elliot e DJ Ashley. A presentare la serata, come sempre i fantastici Russler Bruner (USA) e Bianca Nevius (ITA).

Ma ci sono anche tutti gli appuntamenti che definire i contorno è riduttivo, essendo parte della grande festa a suon di abbracci veri. Sul palco della Rocca Roveresca saliranno gli Zooma Zooma Band, nuova band italiana capitanata da Greg, che vuole essere un tributo a Louis Prima. Si tratta di una nuova formazione italiana capitanata da Greg, alias Claudio Gregori: attore, comico, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, fumettista, uno dei personaggi più amati del Summer Jamboree, un ospite atteso e un amico appassionato del Festival di musica e cultura del R’n’R.

La musica più Rock’n’Roll di sempre contagia tutta Senigallia fino a tarda notte: si continua a ballare alla Rotonda a mare con i migliori DJs internazionali. Ad animare la notte di martedì, DJ Muffin’ Man, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Jay Cee e DJ Giusy Wild. Ingresso 12 €, prevendite su Ciaotickets.

Senza dimenticare gli appuntamenti diurni: dalle 10 alle 20 all’ Hawaiian Beach con DJ Giusy Wild, DJ Voodoo Doll, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Rocketeer e DJ Duke McVouty; e il Beach-side Record Hop dalle 12 alle 19 con DJ Mickey Melodies, DJ Skinny Mule, DJ Cannonball e DJ Houserockin’ Chris. Dalle 17 alle 01, ci si può divertire a curiosare tra gli stand del Vintage Market diffuso ai Giardini Rocca, in piazza Manni, in piazza del Duca e in piazza Garibaldi, oppure si possono ammirare le Auto USA & Moto pre 1969 in piazza Simoncelli e al Moto Custom & Café Racer in Via Portici Ercolani 42/75.