Summer Jamboree edizione 2023: ecco le date della grande kermesse di Senigallia

SENIGALLIA - Date, appuntamenti, riflettori già puntati sulla prossima edizione. Anche per il 2023 si conferma sulla spiaggia di velluto di Senigallia la “Hottest rockin’ holiday on Earth”. Il Summer Jamboree, Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa, animerà ancora una volta l’estate senigalliese con la sua carica adrenalinica.

La convenzione tra la società Summer Jamboree e il Comune di Senigallia non è ancora stata rinnovata, ma gli organizzatori insieme all'Amministrazione Comunale stanno lavorando coinvolgendo gli altri enti, Regione Marche, Camera di Commercio e Albergatori per garantire al festival internazionale un futuro solido e sostenibile, sempre più ricco di energia, musica e spettacolo.

Come nella migliore delle tradizioni per l'edizione 2023 ci saranno tutti gli ingredienti principali del festival che lo hanno reso famoso nel mondo. 9 giorni di musica live e di balli Swing e Rock’n’Roll con artisti e super star internazionali. L’Hawaian Beach che torna a infuocare per il secondo anno il Lungomare Mameli. E ancora record hop, Burlesque Show, Walk-in Tattoo, Dance Camp e Dance Show con i migliori ballerini al mondo, Rockin’ Village Vintage Market e le auto d’epoca dell’Oldtimers Park.