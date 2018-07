Summer Jamboree da urlo dall'1 al 12 agosto Senigallia un palcoscenico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Punta sempre più in alto la qualità musicale e spettacolare del Summer Jamboree la cui XIX edizione si tiene dall'1 al 12 agosto a Senigallia. Rock and roll a 360 gradi, dagli anni Venti all’exotica, dal bluegrass al rockabilly. Artisti da tutto il mondo tra cui Dean Torrence di Jan & Dean, David Marks dei Beach Boys, il pioniere del rockabilly Rudy “Tutti” Grayzell (classe 1933), il mitico Brian Hyland. Nuovi talenti, nuovi progetti e stelle storiche che hanno illuminato il cammino del rock’n’roll dai suoi albori, saranno insieme al Summer Jamboree #19 per comporre una costellazione di giornate spettacolari. Puntuale ad agosto, torna il Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, ribattezzato dal pubblico internazionale la “Hottest Rockin' Holiday on Earth” . Per dodici giorni di spensierato sogno americano anni ’50 .Ieri è stato presentato nella sede della Regione che il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi ha ringraziato «perché non si tratta solo di un sostegno economico ma di un investimento nella filosofia di un progetto che resta uno degli eventi di sistema per tutte le Marche . In questi ultimi tempi la Regione ha creduto fortemente a questo festival e la dimostrazione sta anche nell’accordo con Trenitalia per la tratta speciale che attraversa le Marche e parte della Romagna in occasione del Summer Jamboree. I numeri di questo festival, che si caratterizza da sempre per la qualità della proposta e la cura artistica e organizzativa in ogni dettaglio, ormai identificano Senigallia nel mondo. E la città si rende protagonista perché è sempre in perfetta sintonia con gli obiettivi che ci proponiamo».Più di 400 mila presenze in media durante il festival che regala “dopamina” come ha detto uno degli organizzatori, Alessandro Piccinini. «E le prenotazioni cominciamo a registrarle da gennaio». «Chi arriva al Summer Jamboree ha la sensazione di vivere un sogno – ha detto Angelo Di Liberto, direttore artistico del Summer Jamboree – dieci giorni magici che rapiscono e non smettono di sorprendere. Per questo ogni anno tornano da moltissimi Paesi per partecipare a momenti di gioia collettiva. Non ci saranno serate clou riservate alle stelle del rock and roll, ma ogni serata sarà un evento di punta».«Non vi è dubbio – ha commentato, l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni – che dall’alto dei suoi 19 anni il Summer Jamboree è un fiore all’occhiello per tutto il turismo regionale . Un elemento attrattivo che ci invidiano in Italia e all’estero che ha saputo mantenere nel tempo una soprendente “freschezza” perché ha puntato sempre sulla qualità delle proposte».IIn programma 42 concerti di cui 39 ad ingresso gratuito distribuiti su 3 grandi grandi palchi nel centro storico di Senigallia (Foro Annonario, Rocca Roveresca, Piazza Garibaldi). Poi una edizione speciale del Big Hawaiian Party sulla spiaggia di velluto con una grande esclusiva europea: David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) eccezionalmente insieme, accompagnati dalla Surf City Allstars Usa. Il Walk In Tattoo venerdì 3 alla Rotonda a mare dalle ore 16: Tatuaggi Old-School non-stopIl Burlesque show che quest’anno tornerà al Mamamia di Senigallia all’interno di uno swing party d’eccezione con i Chicago Stompers l’orchestra “hot jazz” più giovane d’Italia. I dopofestival alla Rotonda a Mare per scatenarsi in balli swing e rock’n’roll fino a tarda notte. Il Dance Show, il Dance Camp con alcuni tra i migliori ballerini/docenti della scena swing internazionale, e infinite altre occasioni di social dance a partire da mezzogiorno in spiaggia fino alle 3 del mattino grazie ad una autorevole crew di djs da tutto il mondo. Tra i grandi classici del Festival il Rock’n’Roll Show con la Abbey Town 22 Pieces Big Band e tanti artisti ospiti, il park di auto americane pre ‘69, street food a tema nell’ambito dell’attesissimo Rockin’ Village con gli oltre ottanta espositori del Vintage Market sempre più coinvolgenti a cui si aggiunge il Free Boot Sale domenicale (12 agosto mattina) per vendere e acquistare abiti e oggetti nel mercatino aperto a tutti. Un vero e proprio garage sale en plein air dove chiunque (previa iscrizione) può portare le proprie cose da vendere.