Sorpresa svelata: l'ospite del CaterTour all'alba del 18 giugno a Senigallia sarà Mario Biondi

SENIGALLIA - L’ospite a sorpresa del concerto all’alba del CaterTour sarà Mario Biondi. La conferma è arrivata poco fa in Comune. Due erano i nomi in ballo, anticipati ieri : Mario Biondi appunto e Annalisa. Il concerto si terrà alle 6 del 18 giugno e l’artista si esibirà dal terrazzo della Rotonda a mare sopra il pontile. Il pubblico potrà seguirlo da piazzale della Libertà e dalla spiaggia. Obbligatoria la prenotazione per i posti a sedere. In tutto 626.

