Il rapper Sfera Ebbasta arriva a Senigallia Tappa live al Mamamia

SENIGALLIA - Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino dalla FIMI e dopo aver registrato il tutto esaurito con la prima parte del suo tour con 14 sold out ancora prima del debutto ufficiale, il rapper Sfera Ebbasta arriva stasera alle 22.30 a Senigallia per l’attesa tappa live al Mamamia Festival prevista dal suo “Sfera Ebbasta RockStar summer tour 2018”. Considerato come uno dei migliori rapper della nuova scena contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, vero King della Trap music all’italiana, è il fenomeno musicale del momento con quasi 2 milioni di follower solo su Instagram.