SENIGALLIA - È emozionato e felice di tornare sul palco, soprattutto dopo l’uscita del suo nuovo album: Ron debutta questa sera alle 21 al Teatro La Fenice di Senigallia (ore 21) con il nuovo tour “Sono un figlio”, prodotto da Trident Music.

Qualcosa nell’aria



«I dischi rischiano di sparire, mentre dal vivo c’è sempre qualcosa nell’aria e dentro di me che si uniscono magicamente», racconta lo stesso cantautore. «Cantare dal vivo è la cosa che amo di più in assoluto. Mi sento sempre libero di dire e suonare quello che mi piace di più. Quest’anno poi c’è la novità che oltre ai brani della mia storia potrò finalmente cantare quelli del mio nuovo album. Non vedo l’ora». E dopo otto anni di silenzio discografico, Ron ha scelto una dimensione teatrale per dare maggior risalto alle nuove canzoni, brani che lo rappresentano pienamente in questo periodo della sua vita. Un album nato durante il periodo del Covid, grazie anche alla sinergia con giovani compositori e musicisti.

Lo stop del Covid

«Questi giovani artisti mi avevano inviato testi bellissimi, come la canzone dei gatti. Lo stop del Covid mi ha permesso di rallentare il mio stile di vita solitamente frenetico e agitato. - prosegue Ron - È questo che mi ha fatto tornare a scrivere, anche di me, un qualcosa di diverso rispetto al passato». In scaletta, insieme ad Abitante di un corpo celeste, Più di quanto ti ho amato, Sono un figlio e il recente I gatti, i singoli che sono già passati in radio in questi ultimi mesi, Ron presenterà dal vivo le altre canzoni del disco, tra cui Diventerò me stesso, forse la canzone più autobiografica di tutto l’album, e Questo Vento. Brani che confermano la personalità sensibile e raffinata di un indiscusso protagonista della musica d’autore del nostro Paese. Naturalmente non mancheranno i classici che Ron ci ha regalato in questo mezzo secolo e alcune hit che scrisse per illustri colleghi (da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent’anni, da Anima a Il gigante e la bambina, da Chissà se lo sai fino a Una città per cantare, passando per Non abbiam bisogno di parole e Piazza Grande).

Le cover

Troveranno spazio anche canzoni che l’artista ha raramente proposto dal vivo, tra queste Palla di cannone (cover di Cannonball di Damien Rice) e Mi sto preparando (cover di I’m getting ready di Michael Kiwanuka) dall’album “Way Out” del 2013. La carriera di Ron, 50 anni festeggiati quest’anno, è una delle più importanti del panorama italiano, con un repertorio tra i più belli della musica cantautorale. I biglietti per il concerto, organizzato da Best Eventi, disponibili al botteghino (tel. 0717930842).