Rai Radio2 annulla il CaterRaduno edizione 2020: la manifestazione tornerà a Senigallia nel giugno 2021

SENIGALLIA - Era facilmente immaginabile, adesso è ufficiale. Il CaterRaduno, l’evento territoriale d’inizio estate targato Rai Radio2, salta dall’edizione numero 21 – un grande successo interamente “plastic free” - direttamente alla numero 23. Massimo Cirri, Sara Zambotti, Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni, protagonisti di Caterpillar e Caterpillar AM torneranno infatti a Senigallia a giugno 2021.

LEGGI ANCHE:

Wanda Nara denunciata: «Foto dei figli minori per promuovere prodotti di bellezza»

Il CaterRaduno, progetto etico condiviso e vero e proprio festival che ogni anno trasforma Radio2 in una grande festa en plein air, sarà posticipato ad un tempo che permetta a tutti gli ascoltatori di viverne l’esperienza a pieno e in sicurezza. La promessa per l’anno a venire sarà quella di non perdere la storica vocazione della manifestazione, che mantiene sempre fortemente unite le due grandi anime della rete e del format, quella musicale e quella solidale, con Libera Contro le Mafie sempre in prima fila. Il Comune di Senigallia è già al lavoro per l’edizione 2021 che sarà, come d’abitudine, “di piazza” e più che mai musicale. Un progetto di ripartenza con slancio all’insegna del ritorno alla condivisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA