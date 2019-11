Paola Turci e il “Viva Da Morire Live” fa tappa alla Fenice di Senigallia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Paola Turci ha ripreso il suo Viva Da Morire Live 2019 nei teatri più importanti d’Italia, tra cui il Teatro La Fenice di Senigallia dove sarà in concerto giovedì 21 novembre alle ore 21. Organizzazione Elite Agency Group & M&P Company. Biglietti disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it e al botteghino del Teatro La Fenice: platea primo settore numerato 42 euro, platea secondo settore numerato 38, platea terzo settore numerato 29 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto al botteghino. Info: 0871685020. Dopo 16 anni Paola Turci torna a Sanremo con il brano “Fatti bella per te”, scritto insieme a Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta e prodotto da Luca Chiaravalli. Il singolo ha anticipato l’album di inediti “Il Secondo Cuore”, uscito il 31 marzo per Warner Music. Il disco è stato apprezzato sia dal grande pubblico che dalla critica specializzata e i successivi singoli estratti hanno riscosso un gran successo anche in radio.