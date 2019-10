Senigallia, Paola Turci porta il suo "Viva da morire" al teatro La Fenice

SENIGALLIA - Dopo l'evento nella rassegna RisorgiMarche un gradito ritorno, quello di Paola Turci, nella nostra Regione. A novembre Paola Turci riprenderà il suo Viva Da Morire Live 2019 esibendosi nei teatri più importanti d’Italia, tra cui il Teatro La Fenice di Senigallia dove sarà in concerto giovedì 21 novembre alle ore 21. Organizzazione Elite Agency Group & M&P Company.



Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita) e Vivaticket www.vivaticket.it (solo punti vendita): platea primo settore numerato 42,00 – platea secondo settore numerato 38,00 – platea terzo settore numerato 29,00 (diritti di prevendita inclusi). Info: 0871.685020

La voce inconfondibile, la sua personalissima vena di autrice, la spontaneità e il magnetismo sul palco sono gli elementi che l’hanno resa una delle cantanti più importanti e popolari in Italia, in grado di costruire e conservare con il suo pubblico un rapporto personale e privilegiato per quanto sa essere fedele e diretto.

Dopo il successo dell’album antologico “Io sono” (Warner Music, 2015) - top 10 degli album più venduti - composto da 12 canzoni del passato risuonate in chiave acustico-elettronica e tre inediti e un tour che l’ha portata in giro per tutta l’Italia, nel settembre 2016 Paola mette in scena un monologo che si ispira alla sua autobiografia “Mi amerò lo stesso”, debuttando, con grande successo di pubblico e di critica, al Teatro Menotti di Milano.

Dopo 16 anni Paola Turci torna a Sanremo con il brano “Fatti bella per te”, scritto insieme a Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta e prodotto da Luca Chiaravalli. Il singolo ha anticipa il suo nuovo album di inediti “Il Secondo Cuore”, uscito il 31 marzo per Warner Music. Il disco è stato molto apprezzato sia dal grande pubblico che dalla critica specializzata e i successivi singoli estratti “La vita che ho deciso” e “Un’emozione da poco”, cover del brano di Anna Oxa, hanno riscosso un gran successo anche in radio. Dopo l’uscita del disco, Paola Turci ha presentato in tour i nuovi pezzi e i suoi più grandi successi dal vivo, prima nei teatri la scorsa primavera e poi all’interno delle rassegne e dei festival più seguiti della penisola durante l’estate.



