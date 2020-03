Il tour di Panariello slitta, in autunno le tappe a Senigallia e a Civitanova

SENIGALLIA - A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il tour “La favola mia” di Giorgio Panariello. Il comico toscano sarà il 14 ottobre al Teatro La Fenice di Senigallia (recupero del 2 maggio) e il 26 al Teatro Rossini di Civitanova Marche (recupero dello spettacolo inizialmente previsto il 18 marzo e già posticipato al 22 maggio). I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. È possibile rivenderli sulla piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/. Le Marche sono la seconda patria di Panariello, anche perché sono state il trampolino di lancio verso il grande successo. Era il 2000 quando è sbarcato in prima serata su Rai1 con “Torno sabato”, uno show nato a Portonovo grazie al sodalizio che si era creato con Giampiero Solari che poi lo ha portato a debuttare al Teatro delle Muse di Ancona con “Il borghese gentiluomo”: era il 2003. © RIPRODUZIONE RISERVATA