Gli Out of the blues sul lungomare Marconi di Senigallia

SENIGALLIA - Il jazz si trasferisce al mare domenica 16 agosto. In collaborazione con l’esperienza decennale di Corinaldo Jazz, Macio e Michele dei bagni M48, sul lungomare Marconi, ospitano alle ore 19 gli Out of the blues e il loro nuovissimo disco. La band marchigiana regalerà un concerto di grande qualità con Marco Postacchini al sax baritono e tenore, Paolo Sorci alla chitarra, Mauro Gubbiotti all’organo hammond e Giorgio Bartoloni alla batteria.



Gli Out of blues, uniti dal 2011 con l’idea di riprodurre il suono di uno storico album del batterista Steve Gadd, propongono un sound molto energico, impostato sul groove e su una ritmica dai connotati eclettici che spaziano dal jazz mainstream a sonorità più vicine al funk e al soul, scaldati dal caratteristico e inconfondibile calore dell’hammond. Con il tempo la band ha lavorato sempre più su un repertorio originale fatto di brani propri, scritto a otto mani, che strizzano l’occhio anche al rock degli anni 60, Jimi Hendrix in primis. È con questo nuovo repertorio, inserito in un recente album, che martedì gli Out of blues suoneranno per il pubblico dei bagni M48, abituato a un ricco programma di musica, eventi artistici e culturali, e per tutti gli appassionati di jazz, in questa originale versione “beach”.



Il concerto, ad ingresso libero, inizierà alle 19:00



Per info&prenotazioni chiamare il numero: 338 3738660 © RIPRODUZIONE RISERVATA