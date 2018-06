Noys Narcos al Mamamia Dopo il concerto il re del trash Malgioglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Da Noyz Narcos a Cristiano Malgioglio, tutto in una sera. Sabato al Mamamia di Senigallia tornano i grandi concerti e dopo lo straordinario successo di Gemitaiz, è ora tempo del “re de Roma” Noyz Narcos. Il rapper romano è un’altra esclusiva targata Mamamia, una vera icona ormai da una vita della scena hip hop italiana e internazionale che porterà sul palco senigalliese il suo Enemy Tour, serie di concerti per presentare live il suo ultimo disco. Il nuovo lavoro di Noyz Narcos analizza così con una disarmante genuinità lo scorrere della vita quotidiana nei quartieri senza censure e false ipocrisie di sorta attraverso un linguaggio diretto e tagliente ed un flow contraddistinto da uno stile unico e inimitabile. Ad aprire il live ci sarà La Velocy Raptus: uno dei gruppi rap rivelazione delle Marche della scorsa estate: è uscito il loro primo disco ufficiale “Saudade”, mentre i primi tre singoli sono usciti su YouTube tra cui spicca “Non funziona rmx” che ha totalizzato 20 mila visualizzazioni in pochissimo tempo e recensioni positive in tutto il Paese. Il loro stile viene definito un perfetto ibrido tra nuova e vecchia scuola. Dopo lo scorso tour estivo terminato con l’apertura di un concerto di Coez, sono pronti a ripartire nei migliori club.E dopo il concerto ci si scatena con Cristiano Malgioglio. Sarà lui infatti l’ospite speciale dell’ambiente Trash, dove La Regina selezionerà le migliori hit, mentre il celebre cantante e show man intratterrà la folla come solo lui sa fare, concedendosi ovviamente a centinaia di selfie. Vista l’alta affluenza prevista, si consiglia l’acquisto in prevendita. Biglietti disponibili online e nei punti vendita di Ticketone e Ciaotickets.