Dopo il Jamboree a Senigallia DestatelaFesta Attesa per il live di Marina Rei

SENIGALLIA - Dopo il Summer Jamboree dal 15 al 19 agosto torna a Senigallia l’appuntamento con DestatelaFesta. L’evento, che si svolgerà nei giardini della Rocca roveresca, vede il coinvolgimento di oltre 350 ragazzi e giovani, i quali, provenienti dal territorio della diocesi, si impegnano durante l’estate a costruire questo appuntamento di incontro, cultura, gioco, musica.il tamd ella festa viene scelto dal messaggio del Papa per la giornata mondiale della Pace. «Costruire la pace – spiegano gli organizzatori - non è un compito astratto, ma con il nostro metterci in gioco, vogliamo dimostrare proprio questo: che la pace è possibile anche nella nostra quotidianità». Tante, come sempre, le iniziative in programma. Si inizia mercoledì 15 agosto con la serata di musica e divertimento che vedrà protagonista la cover band 883 “Secondo Tempo”. Giovedì 16 si terrà invece un importante incontro dal titolo: “Mi riconosci? Uno sguardo che dona dignità”, cui parteciperanno monsignor Giovanni Perego, vescovo della Diocesi di Ferrara e presidente di Migrantes, e Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi, fondatori della scuola di Penny Wirton. Venerdì 17 la serata sarà dedicata ai giochi a squadre sul tema “Let’s Dlf Tunes”, mentre sabato 18 sarà la volta del concerto della celebre cantautrice Marina Rei. Domenica 19 la festa si chiuderà con il musical “Burattino senza fili”, preparato dai giovani volontari della festa. In caso di maltempo, quest’ultimo spettacolo sarà rinviato al 20 agosto al teatro La Fenice. Le iniziative in programma prenderanno avvio alle ore 21,30. Dalle 19,30 apre lo stand gastronomico.In piazza del Duca, nel bar allestito nell’ambito della festa si terranno due aperitivi culturali alle ore 18,30: venerdì 17 appuntamento con la musica e le parole di Evans; domenica 19 presentazione del libro di Chiara Michelon “La Fuga. Percorsi di rifugiati d’Oriente e d’Africa”.