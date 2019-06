Random Party al Mamamia con ciambelle da mare palloni gonfiabili e parrucche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Al Mamamia è tempo di Random Party. Torna stasera in esclusiva a Senigallia l’unica, vera, originale festa senza regole. Un vero e proprio show al quale si va vestiti a caso, con palloni gonfiabili, ciambelle da mare, parrucche… Una serata in cui si ascolta musica selezionata dal dj senza nessuna logica, passando dalle hit più trash agli intramontabili Queen in un secondo. Il Random Party è ormai una delle feste più celebri d’Italia, ma di che si tratta? Una serata dove tutto è concesso e nella quale chi decide di partecipare non deve fare nulla di particolare. O meglio, deve solo essere sé stesso, pescare dall’armadio dei vestiti assolutamente casuali (maschere, parrucche e gadget sono ben accetti) e lasciarsi trasportare dall’euforia generale.«Questo è un party senza regole! Venite vestiti a caso! Conoscete gente a caso! Ballate a caso! Verranno suonate hit di tutti i generi musicali, ovviamente a caso e senza nessuna logica!». Così lo staff di Random party descrive il main event di questa sera, uno show che continua a far registrare migliaia di presenze nel tour italiano. Premi per i più stravaganti. Solo vestendosi a caso si potranno avere in regalo i gadget ufficiali di Random, una festa a caso: t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro. E per la musica in sala principale ovviamente il Random Party con l’animazione originale dello staff Random, ma ci si scatena anche con Badass, Frankie di Palma, Mat, Nich e l’animazione di Mr. Kevin e Nueva Era nell’ambiente, poi Fabrizio Fattori, Tium e Alpha, La Regina, David Scaloni e Klen.