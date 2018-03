Levante arriva a Senigallia con il “â€‹Caos in teatro tour” Appuntamento alle 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Dopo un anno straordinario all’insegna del successo dell’ultimo lavoro discografico “Nel caos di stanze stupefacenti”, del suo primo romanzo “Se non ti vedo non esisti” (Rizzoli), due tour da tutto esaurito e il debutto televisivo a X Factor, la cantautrice Levante torna dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo e stasera sarà al Teatro della Fenice di Senigallia (ore 21).Con “Caos in Europa tour 2018” Levante porterà all’estero un concerto più rock, adatto ai locali che la ospiteranno. Dal 24 febbraio Levante è tornata in Italia con uno spettacolo più raccolto, più adatto all’atmosfera elegante dei teatri. “Caos in teatro tour 2018” è un tour composto da 14 concerti nei principali teatri italiani; i brani dell’artista proposti dal vivo avranno arrangiamenti del tutto inediti.Dal vivo Levante porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica e che l’hanno fatta conoscere. Intanto è in rotazione nelle radio il nuovo singolo “Gesù Cristo sono io”, un brano che Levante ha scritto nel 2016, ispirato dai tristi fatti di cronaca di cui negli ultimi tempi si parla ancor più spesso e che riguardano donne che subiscono soprusi, all’interno di una coppia (il brano rappresenta infatti la soggettiva di una donna all’interno di una storia d’amore malata e tormentata) ma anche dalla stessa società, che ancora vive la donna come un essere fragile.