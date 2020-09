Il chitarrista spagnolo Josep Manzano al Teatro del Giocattolo di Senigallia

SENIGALLIA - Il Teatro del Museo del Giocattolo antico a Senigallia prosegue la sua attività culturale e musicale, con un altro attesissimo evento concertistico: venerdì 25 settembre, alle ore 21 sarà di scena, con un concerto in esclusiva per il centro Italia, il chitarrista spagnolo Josep Manzano, uno dei principali artefici del mondo musicale chitarristico di questo periodo. All'interno della rassegna "Concerti per la rinascita e la solidarietà", Manzano proporrà un programma molto impegnativo, con musiche spagnole e brasiliane, oltre ad alcune sue composizioni. La sua esperienza concertistica risulta ampia, avendo suonato in tutta Europa, sia come solista che in formazioni cameristiche. Dotato di una tecnica sorprendente Manzano si presenterà per la prima volta al pubblico marchigiano, e farà tappa il giorno successivo in Abruzzo, concludendo così la sua permanenza in Italia.

Il concerto è a posti limitati, causa l'emergenza sanitaria, ed è necessario pronotare telefonicamente al numero 3341532782

Il Teatro, molto suggestivo e accogliente, si trova in via Maierini 13, al centro di Senigallia. A fine concerto sarà offerto un aperitivo per tutti i convenuti.