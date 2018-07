Per il Summer Jamboree conto alla rovescia Senigallia fa l'americana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Conto alla rovescia per l’arrivo del Summer Jamboree 2018. Il primo agosto a Senigallia, a mezzogiorno in punto, comincia il Prefestival al “Beach-side Record Hop” del Mascalzone, sul lungomare di Levante, con i Dj del festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50. Al Kraken Stage, nei giardini della Rocca, è previsto il doppio concerto, alle 21 e alle 23 di Johnny Falstaff arrivato direttamente dagli Usa e accompagnato dal Don Diego Trio. Falstaff è una leggenda texana della musica. Ha resuscitato i fantasmi dell’honky-tonk evocando i demoni del primo rock’n’roll, per creare un unico grande stile: l’Ameripolitan.La 19° edizione del Summer Jamboree si svolgerà da mercoledì prossimo fino a domenica 12 agosto. I primi tre giorni saranno di Prefestival. Stelle di prima grandezza, arriveranno a Senigallia insieme a tanti altri astri del grande firmamento di coloro hanno fatto la storia del Rock’n’ Roll. Graham Fenton, che prenderà il posto di Rudy “Tutti” Grayzell per sopraggiunti problemi di salute, lunedì 6 agosto al Foro Annonario, ha avuto l’onore di dirigere la band originale, anno 1957, del suo eroe - l’unico e inimitabile Gene Vincent - The Blue Caps. Lo stuatunitense Brian Hyland, martedì 7 agosto, sempre al Foro Annonario, è un personaggio di fama mondiale che ha marcato il passaggio alla fine degli anni ‘50 con hit senza tempo, tra cui “Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini” e la famosissima “Sealed With A Kiss”.Mercoledì 8 agosto, lo sciame di star si sposterà sulla Spiaggia di velluto per l’Hawaiian Party on the Beach, con la Surf City Allstars che vedrà la partecipazione di David Marks, membro dei Beach Boys, e Dean Torrence, popolarissimo negli anni ’60 per la surf music suonata dal duo Jan & Dean con le famossime canzoni “Surf City”, “Little Old Lady from Pasadena”. A Senigallia David e Dean saranno eccezionalmente insieme, accompagnati dalla Surf City Allstars in esclusiva europea. Venerdì 10 agosto sarà la notte “Burlesque cabaret, music and show”. Seduzione, charme, humour, spirito retrò, ed evoluzioni coreografiche. Artiste di prim’ordine: Mara De Nudée, The Bee’s Knees, Ulrike Storch ed una spettacolare band di hot jazz rigorosamente vintage la Chicago Stompers.