“Aggiungi un posto a tavola” Guidi clona papà Dorelli alla Fenice di Senigallia

SENIGALLIA - Si apre già con un sold out la stagione di prosa 2018/19 del Teatro la Fenice di Senigallia: oggi (ore 21) e domani (ore 17, fuori abbonamento), il sipario si alza su “Aggiungi un posto a tavola”, per il consueto appuntamento con il teatro musicale. Un avvio di stagione davvero eccellente, con una campagna abbonamenti che segna il record di sottoscrizioni, superando quota 630 tra prosa e danza e che indica un pubblico attento, appassionato e sempre in crescita, che riconosce e sostiene il valore del teatro come ingrediente essenziale per la città e un intero territorio.“Aggiungi un posto a tavola”, successo planetario che non conosce età, è riportato sulle scene da Alessandro Longobardi in tutto il suo splendore. La commedia a firma di Pietro Garinei e Sandro Giovannini è stata scritta con Jaja Fiastri tutti e tre protagonisti insuperati di un’epoca leggendaria per il teatro italiano. Le musiche, composte da Armando Trovajoli, hanno incantato intere generazioni. Rappresentata per la prima volta nel 1974, con centinaia di migliaia di spettatori entusiasti, si affermò anche sulla scena internazionale con oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori, in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile, Brasile, Venezuela, Finlandia.Gianluca Guidi cura la messa in scena di questo spettacolo, avvalendosi di un eccellente cast creativo composto dal mitico coreografo Gino Landi, dal direttore musicale Maurizio Abeni, già assistente di Armando Trovajoli, dallo scenografo Gabriele Moreschi, che ha adattato il progetto originale di Giulio Coltellacci della celebre e ingegnosa scenografia, con il doppio girevole e la grande arca; dalla costumista Francesca Grossi che ha adattato i disegni originali dei raffinati costumi, sempre di Coltellacci.Nel cast artistico Gianluca Guidi, erede legittimo del padre Johnny Dorelli protagonista della prima edizione, come nel 2009 si conferma nel ruolo di Don Silvestro. Enzo Garinei dopo ben 500 repliche come Sindaco Crispino, questa volta è “La voce di Lassù”; Emy Bergamo, dopo l’interpretazione di Rosetta in Rugantino e Adelina in E… se il tempo fosse un gambero? è Consolazione. Crispino è interpretato da Marco Simeoli, che nella quinta edizione aveva già recitato a fianco di Gianluca Guidi come Toto, il cui ruolo viene oggi affidato al giovane e brillante Piero Di Blasio. Nel ruolo di Clementina la giovanissima Camilla Nigro, Ortensia, moglie di Crispino, è interpretata da Francesca Nunzi. L’ensemble è composto da 17 artisti, cantanti, ballerini.