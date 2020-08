“Ventimilarighesottoimari in Giallo”, Angeli sul clan Spada per il gran finale

SENIGALLIA – Cala il sipario sull’ottava edizione del Festival Ventimilarighesottoimari in Giallo. Edizione che, nonostante le restrizioni previste dalle norme anti Covid, ha fatto registrare una grande partecipazione sia agli appuntamenti pomeridiani che a quelli serali, animando gli spazi allestiti ai Giardini della Scuola Pascoli e a piazza Garibaldi con un ricco programma di presentazioni comprendente il meglio della produzione letteraria gialla e noir, nazionale e non solo. L’ultimo appuntamento, in programma mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30 a piazza Garibaldi, sarà l’atteso incontro con Federica Angeli, autrice del libro “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”, in cui racconta la sua personale esperienza iniziata con le minacce di morte ricevute a seguito delle inchieste condotte sul clan Spada. La Angeli sarà intervistata dal giornalista Matteo Massi. Sul sito internet www.ventimilarighesottoimari.it è possibile rivedere i momenti salienti del Festival e le interviste agli autori. © RIPRODUZIONE RISERVATA