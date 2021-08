Senigallia si tinge di giallo, torna il festival del noir dedicato a Sherlock Holmes, ospiti i più importanti e popolari giallisti italiani

SENIGALLIA - L’estate senigalliese si tinge di giallo da domani con la decima edizione di VentimilarighesottoimariinGiallo, dedicata a Sherlock Holmes. Il Festival del noir, in programma fino al 26 agosto, prevede la mostra Sherlock Holmes Story, realizzata in collaborazione con la Fondazione Rosellini. Sarà allestita a Palazzetto Baviera fino al 19 settembre.



«Sherlock Holmes è il più grande e famoso dei detective che si conoscano – spiega Fabio Massimo Marini, in rappresentanza della Fondazione Rosellini – e il catalogo della mostra contiene una storia ambientata a Senigallia nel 1914». La mostra è realizzata in collaborazione con il collezionista Gabriele Mazzoni. «La passione per Sherlock Holmes – racconta - da una palla di neve è diventata una valanga e mi ha travolto». Protagonisti i luoghi iconici della città dalla Rocca Roveresca a piazza Garibaldi, passando per i giardini della Scuola Pascoli fino al teatro La Fenice.

«È un appuntamento importante nel cartellone estivo di Senigallia – ricorda Riccardo Pizzi, assessore alla Cultura – che ha ottenuto anche un congruo finanziamento regionale». Il programma prevede il graditissimo ritorno a Senigallia di alcuni tra i più importanti e popolari giallisti italiani. Per la sezione storica da segnalare il 24 agosto (ore 18,30 giardino della Pascoli) la presentazione del libro di Chiara Lalli e Cecilia Sala “Polvere. Il Caso Marta Russo”, sulla studentessa universitaria uccisa nel 1997. Sempre il 24 agosto (alle 21,30 al Teatro La Fenice) il festival renderà omaggio alla fiction Tv di successo andata in onda su Rai1 sul commissario Ricciardi, personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. Nel parleranno sul palco del teatro La Fenice il regista Alessandro d’Alatri, lo sceneggiatore Salvatore Basile e alcuni degli attori protagonisti. In collegamento video interverranno anche Lino Guanciale e Maurizio De Giovanni.



Per gli amanti del genere c’è anche la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare nella propria sede che raccoglie tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori, con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario. «Il nostro marchio di fabbrica non è quello di raccontare le novità editoriali – conclude Paolo Mirti, dirigente al Turismo del Comune e curatore del festival – ma tutti i possibili collegamenti, tutto quello che spesso non viene raccontato».

