Tove & Rasmus Holmqvist alla Rotonda a mare per il Winter Jamboree

SENIGALLIA - Sabato 26 gennaio a Senigallia quarto appuntamento con la programmazione invernale del Summer Jamboree Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 (atteso a Senigallia dal 31 luglio all’11 agosto 2019). Dalla Svezia alla Rotonda a mare arrivano gli acclamati gemelli Tove & Rasmus Holmqvist per tenere due workshop pomeridiani di Boogie Woogie mentre da Parigi è in arrivo DJ Turky per una irresistibile serata dedicata ai balli dell’America degli anni ’30, ’40 e ’50.Tove & Rasmus Holmqvist sono due gemelli svedesi impegnati a diffondere il loro amore per il ballo swing. Ballano da sempre: Rasmus ha iniziato quando aveva 6 anni, e Tove solamente 3! La loro carriera di ballerini è decollata quando sono entrati nella junior class dei campionati mondiali di Boogie Woogie & Lindy Hop: qui sono arrivati al terzo posto nel Boogie per tre anni consecutivi. Se si dovesse scegliere un solo motivo per cui la coppia è conosciuta e amata, sia come ballerini che come persone, sarebbe la loro spontaneità nel divertirsi e improvvisare, con gli studenti e con la musica.Alle ore 14,30 si terrà la classe di Tove & Rasmus di Boogie Woogie livello base mentre alle 16,00 inizierà quella di livello intermedio. La serata proseguirà dalle 21,30 quando si potranno mettere in pratica gli insegnamenti appresi nel pomeriggio cimentandosi nei balli Swing e Rock’n’Roll grazie al Record Hop di DJ Turky (FRA), un autentico conoscitore, uno dei più conosciuti di Parigi, di tutta quella musica che va dal 1940 al 1960.Insieme a DJ Turky ci saranno Madame Dynamite (UK) esplosione di vitalità inglese, ora di casa al SummerJamboree per trasmettere la cultura di questi balli d’epoca tanto straordinari quanto attualissimi e sempre più ricercati, e Sauro Dall’Olio (ITA), insegnante professionista di Boogie Woogie e DJ conosciuto e molto amato nel circuito italiano e internazionale da oltre 15 anni.Tre grandi protagonisti che si alterneranno in consolle per un mix di Rock’n’Roll, Swing, Rhythm’n’Blues, Rockabilly, Jump Jive, Jazz, Blues che conquisterà tutti.Sono in tutto 9 gli appuntamenti tutti incentrati sulla cultura musicale e sui balli dell’America degli anni ’30, ’40 e ’50 di questa XIII edizione del Winter Jamboree organizzata dalla Summer Jamboree e promossa dall’Amministrazione Comunale di Senigallia, che vedono tra i protagonisti autorevoli insegnanti e Dj internazionali. Sponsor dell’evento Birra Forst e Abbondio Drinks dal 1889.Le serate del Winter Jamboree sono a pagamento (euro 14) così come i workshop ed i posti alla Rotonda sono limitati a 420 persone. (Biglietti direttamente alla Rotonda a mare dalle 21,30 o in prevendita su ciaotickets).