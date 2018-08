Finale di Fiuggi, quattro ragazze marchigiane conquistano il pass

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un gran finale in una location strepitosa quello del concorso di bellezza Nazionale Unvoltoxfotomodella regione Marche all'Acquapazza di Senigallia. 15 le ragazze in gara che si sono sfidate per conquistare le 4 ambite fasce per la finale nazionale del 1 settembre a Fiuggi dove si contenderanno il titolo Nazionale di Unvoltoxfotomodella 2018 insieme ad altre 40 ragazze provenienti da tutta Italia, il titolo che nello scorso anno ha visto come vincitrice la bellissima Giorgia Esposto di Corinaldo, 19 anni, fisico statuario e dalla classica bellezza della ragazza della porta accanto.Una vera serata di moda, musica e spettacolo quella di ieri sera, dove ha visto come protagonisti oltre alle ragazze anche le collezioni di Alessai Barbarossa, stilista di Genga e il marchio Durasse, un vero e proprio lifeconcept .Durante la serata le bellissime Miss si sono sfidate per conquistare le ambite fasce nazionali per finalissima di Fiuggi; Ad imporsi su tutte la bellissima Letizia Pellegrini 20 anni di Jesi, bionda, fisico statuario, a seguire la bella Alessia Bitri, 18 anni di Jesi, Carmen Dos Santos 19 anni di Jesi, e Lucia Giacomucci 20 anni di Agugliano, un vero e proprio quartetto della provincia di Ancona, che ha portato molto bene alla città di Jesi.La finale nazionale ormai alle porte vanta di ospite di grandi livello, come la presenza di Katia Ricciarelli, dello stilista Sarli e di tanti altri personaggi della tv, tra cui anche il comico marchigiano Antonio Lo Cascio reduce da Avanti un altro; la finale nazionale di Fiuggi avrà come coreografa moda nazionale per il 6 anno consecutivo anche la fabrianese Valentina Papi.Le pettinature delle ragazze sono state curate da Pourparler parrucchieri di Senigallia e Ancona. La serata è stata presentata da Miss Lady Universe Italia 2016 Maddalena Fenucci , intervallata da momenti musicali della cantante Nadia Montenovo, con la direzione artistica di Valentina Papi.