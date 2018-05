Il cantante Marco Ferradini a “Senigallia in moda” â€‹Un'edizione spettacolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È Marco Ferradini l’ospite di “Senigallia in moda 2018”. Il cantautore lombardo si esibirà in un concerto dal vivo durante la kermesse, in programma il prossimo 6 luglio al Foro Annonario. L’ingresso è gratuito.Grazie anche alla presenza di Ferradini, si preannuncia un’edizione ricca di spettacolo, qualità, divertimento, classe, emozioni, raffinatezza, fascino e, soprattutto, la costanza di una grande eleganza in ogni dettaglio della serata. Così si può sintetizzare l’atmosfera che sta accompagnando l’organizzazione della 15° edizione dell’evento, organizzata dall’agenzia di servizi giornalistici Visi e Voci e da Planet Comunication, e patrocinata dal Comune di Senigallia e da Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino. L’appuntamento del prossimo 6 luglio al Foro Annonario di Senigallia, prevede la presenza di numerose aziende del territorio che, con i loro flash moda, catalizzeranno l’attenzione del pubblico. Garantito anche lo “spazio moda” dedicato ai cani e, oltre a numerose novità per spettacolarizzare l’evento, confermata la diretta video sui maxi schermi della location senigalliese. In attesa di comunicare tutte le aziende che hanno deciso di aderire all’appuntamento, l’attesa ufficializzazione dell’ospite della serata, che si esibirà - come fece Fiordaliso all’edizione 2017 - in un concerto short live.