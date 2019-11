La corale San Cassiano di Montemarciano a Senigallia con un musical

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - La corale San Cassiano di Montemarciano ripropone, dopo il grande successo nelle prime uscite al teatro Valle di Chiaravalle ed Alfieri di Montemarciano, il musical “Dolci note in piazza Il musical a modo nostro”, al teatro Portone di Senigallia domenica (ore 17), in collaborazione con l’Associazione Anpass. Lo spettacolo, diretto dalla maestra Maria Beatrice Calai e dal regista Claudio Belfiori, si divide in due parti. Nella prima, sullo sfondo di una pittoresca piazzetta di paese, animata da simpatici e tipici “personaggi”, si snoda un’intensa trama musicale, fatta di famosi brani tratti dalla commedia musicale italiana e da alcune pagine tratte da famosi musical statunitensi e film d’animazione.Nella seconda parte il coro, in formazione tradizionale, interpreta alcune significative pagine tratte dal musical inglese ed americano, nonché alcune immortali colonne sonore italiane. La Corale San Cassiano, con un organico di circa 30 elementi, ha iniziato nel 1992 la sua attività di pura polifonia vocale a cappella con un programma vario di musica sacra, profana e popolare. Ha partecipato con successo a diverse rassegne regionali, nazionali ed internazionali e nel 1997 ha ricevuto il premio A.R.Co.M. alla rassegna di Ascoli Piceno. Tra le numerose performance, in Italia ed all’estero, quelle in Piazza San Pietro a Roma alla presenza del Papa, a Quincy-Sous-Senart (Parigi) per il 10° anniversario del gemellaggio con il Comune di Montemarciano, ad Assisi nella Basilica di San Francesco, in Ungheria a Budapest, nel Duomo di Spoleto, in Croazia, in Portogallo, Germania, Svizzera, Inghilterra e Spagna. E’ stata la prima corale italiana ad esibirsi, nel novembre del 2017, nella splendida cornice della Grotta Grande del Vento di Frasassi.