CaterRaduno alla ventesima edizione: tutto pronto Domani l'atteso start

SENIGALLIA – Ormai ci siamo, tutto pronto per la ventesima edizione del CaterRaduno, l’evento territoriale di Radio2 che prenderà avvio domani a Senigallia. La città è già pronta a riabbracciare i grandi amici di Caterpillar - Massimo Cirri, Sara Zambotti, Paolo Labati, Marta Zoboli, Filippo Solibello, Marco Ardemagni, Claudia De Lillo Cinzia Poli – e ad accogliere nel migliore dei modi, insieme allo splendido popolo del Cater, i grandissimi ospiti di quest’anno: Negrita, Edoardo Bennato, Arisa e l’immancabile Banda Osiris.Insomma, un vero e proprio festival che, come ogni anno, trasforma Radio2 in una grande festa en plein air, tenendo sempre fortemente unite le due grandi anime della manifestazione, quella musicale e quella solidale. A tal proposito, la raccolta fondi per l’associazione fondata da Don Ciotti, ‘Libera contro le mafie’, quest’anno partirà dalla spiaggia, con il saluto al sole collettivo di Caterpillar AM, special guest Arisa, e arriverà fino a Piazza Garibaldi per il grande flash mob diretto dalla Banda Osiris. Il ricavato servirà a creare Linea Libera, il primo numero verde per l’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento delle persone che segnalano e denunciano fenomeni corruttivi.Il programmaGiovedì 28 giugno, la prima diretta sarà di ‘Caterpillar’. Massimo Cirri, Sara Zambotti, Paolo Labati e Marta Zoboli, dalle 18.30 alle 20 daranno il via alla tre giorni dal truck di Radio2 in Piazzale della Libertà, per una puntata speciale in diretta da Senigallia. Alle 21.30, poi, al teatro La Fenice andrà in scena ‘Eureka’, spettacolo di Athletic Dance Theatre della Compagnia fondata tra gli altri da Andrea Zorzi, Kataklò: uno show a quadri, il cui cuore pulsante è rappresentato dalle straordinarietà fisiche ed espressive dei cinque performer della famosa compagnia.Venerdì 29 giugno, si inizia alle prime luci dell’alba con ‘Caterpillar AM’, dalle 6 alle 7.30, in diretta da Piazzale della Libertà con Filippo Solibello, Marco Ardemagni, Claudia De Lillo e Cinzia Poli. Il sole sorgerà al suono dalla voce di Arisa, il concerto all’alba che aprirà il secondo giorno di manifestazione e a seguire un saluto al sole collettivo per festeggiare i 20 anni del CaterRaduno: Caterpillar e Caterpillar AM, guidati da un maestro yoga, daranno vita ad un rito propiziatorio in infradito e con il telo mare di Libera, acquistabile in spiaggia, perché ogni tappa di vita importante va celebrata con un rito di passaggio. Il CaterRaduno sarà anche una preziosa opportunità di conoscenza per più piccoli, grazie a ‘Rai Porte Aperte’: ideato dalla Direzione Comunicazione Rai per studenti di tutte le età, il progetto ha coinvolto 20.000 ragazzi nei Centri di Produzione e nelle Sedi Regionali Rai di tutta Italia, scoprendo i mestieri della radio e della tv. Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 16.00, bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni, avranno l’opportunità di salire sul truck di Radio2, in Piazza della Libertà a Senigallia e di diventare conduttori, tecnici e redattori per un giorno, con la preziosa collaborazione dei professionisti che lavorano ai programmi di Rai Radio2 e Rai Marche. Alle 18.30 tornerà la diretta di ‘Caterpillar’, in attesa del grande concerto della sera: sul palco del Foro Annonario, dalle 22 alle 23.30, sarà la volta di Negrita, live e in diretta su Radio2 (biglietto di ingresso I settore 12 euro, II settore 8 euro: parte del ricavato verrà devoluto all’associazione Libera. I biglietti sono acquistabili su ticketone.it e in tutte le biglietterie Amat inclusa la biglietteria del teatro La Fenice di Senigallia).Sabato 30 giugno, alle 11, il ‘CaterRaduno’ si sposta al Teatro La Fenice, con ‘Le Risorse Umane, Back to The Future’, monologhi eccellenti sul nostro imminente futuro, raccontato da chi sa vedere lontano. Siamo destinati a comunicare attraverso emoticon e inglese maccheronico? Saremo sempre più ansiosi benché sicuri? Ci sentiremo sempre più o meno europei? Una mattinata con Paolo Hendel, comico, ‘Invecchiare: la giovinezza è sopravvalutata’; Vera Gheno, sociolinguista Unifi, ‘Twitter Crusca - Comunicare: tra emoticon e inglesismi’; Silvia Pozzi, sinologa e traduttrice, ‘Orientarsi: siamo tutti un po' cinesi?’; Saverio Raimondo, comico, ‘Stiamo calmi: l’ansia è il sentimento del futuro?’; Caterina Avanza, responsabile politiche europee di En Marche, ‘Sognare l'Europa’, su come vivremo. L’evento sarà introdotto dai conduttori di CaterpillarAM e di Caterpillar e illustrati live da Cinzia Poli.Alle 18.30, dopo il successo dello scorso anno con Eugenio Finardi, torna il grande flash mob targato Radio2: in Piazza Garibaldi, la “chiamata alle arti” per raccogliere fondi a favore di Libera, il più grande flash mob bandistico-canoro con l’obiettivo di creare una grande “Banda Libera”. Un evento unico, un’intera piazza che intona le note di ‘Vengo anch’io. No, tu no’ di Enzo Jannacci, 10 bande provenienti da tutte le Marche, per più di 400 musicisti. Intonati e stonati, saranno ammessi tutti, ciò che conta sarà indossare la maglietta di Libera e aver voglia di stare insieme. Con Don Tonio Dell’Olio, i conduttori di Caterpillar e Caterpillar AM, la Banda Osiris e la Banda Musicale Città di Senigallia diretta dal Maestro Pietro De Gregorio. L’evento sarà possibile grazie all’Associazione Anbima di Ancona e al Maestro Pietro De Gregorio per l'arrangiamento per banda del noto brano di Iannacci. Dalle 22 alle 23.30, dal palco del Foro Annonario, Edoardo Bennato chiuderà la serie dei grandi concerti targati ‘CaterRaduno’, dal vivo e in diretta su Radio2.Il CaterRaduno 2018 sarà interamente on air sulle frequenze di Rai Radio2, online su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlayRadio e con contenuti speciali su Facebook, Twitter e Instagram di @RaiRadio2. I concerti saranno tutti in diretta video sulla pagina facebook di @Radio2Rai