Il giovane rapper Capo Plaza sul palco al Mamamia per infiammare Senigallia

SENIGALLIA - Stasera alle 22,30 il Mamamia a Senigallia sarà infiammato da un giovane rapper che si sta conquistando la scena a colpi di rime, singoli campioni di vendite e Dischi d’oro e platino. Parliamo di Capo Plaza. Luca D’Orso all’anagrafe, è un giovane rapper salernitano classe ’98. Pubblica su Youtube la sua prima traccia, Sto Giù, nel 2013. Seguono molti altri brani e alcuni freestyle. Tra questi citiamo Tutti i giorni, con il featuring di Sfera Ebbasta, il cui video è uscito nel 2014. L’11 dicembre 2016 Capo Plaza annuncia il suo ingresso in Sto Records, l’etichetta di Ghali nonché una delle factory più interessanti della nuova scena trap italiana. Tra febbraio e marzo del 2017 pubblica altre due tracce altrettanto fortunate Allenamento #1 e Allenamento #2, quest’ultima supera abbondantemente i cinque milioni di visualizzazioni. Il 14 giugno esce anche Allenamento #3. Il 18 ottobre scorso è uscito Giovane Fuoriclasse, il nuovo video e il primo brano che ha anticipato il suo nuovo album dal titolo “20”. È il primo in studio del rapper, pubblicato il 20 aprile 2018 dalla Sto Records. Un disco che ha avuto un enorme successo, certificato disco di Platino per le oltre 50 mila copie vendute già dopo poche settimane.Dopo il live esclusivo, si continua ovviamente a ballare nei cinque ambienti musicali differenti. In sala house David Scaloni e Luca Taruchi, in sala hip hop Frankie di Palma, Nich, Mr. Kevin, Badass Crew; in sala Afro Fabrizio Fattori, Tium; in sala Rock Simone Xsky, Andrea Bartoccini e AndreaMercurio; in sala reggae Tium, Menca, Jack e Gianca, in sala trash La Regina.