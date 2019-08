Il burlesque al Jamboree con la bellissima londinese Miss Betsy Rose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Gli spettacolari anni ’20 e ’30 prenderanno vita questa notte a Senigallia grazie al Burlesque and Music Show. L’appuntamento per questa speciale miscela di ironia, sensualità e cabaret, è al Teatro La Fenice con inizio alle ore 23. Quest’anno, per festeggiare il ventennale del Summer Jamboree, il Burlesque sarà memorabile.Accanto alla più prestigiosa e affascinante performer londinese, Miss Betsy Rose, troveremo una strepitosa big band: Alex Mendham & His Orchestra featuring The Dunlop Sisters. L’apertura del foyer è previsto dalle 22 con Easy Listening by DJ ‘Swingy The Kid’. Miss Betsy Rose nel 2014 è stata premiata come miglior burlesque performer al Cabaret Awards di Londra. Riesce a rendere glamour lo strip-tease più classico e in perfetto stile retrò. Si racconta che anche membri della famiglia reale abbiano assistito ai suoi show. La serata sarà arricchita dalla presenta di una big band eccezionale. Alex Mendham and his Orchestra, una formazione di 14 elementi richiestissima in tutta Europa e nota per suoi incredibili show. Questa orchestra presenterà, assieme al duo vocale The Dunlop Sisters, il repertorio jazz e swing della golden era di Hollywood suonato con strumenti originali dell’epoca. Il Main stage del Foro Annonario oggi accoglie Johnny & Jaalene, di 19 e 16 anni, che riescono a dare una strepitosa lezione di Rock’n’Roll. Johnny Ramos è figlio del celebre Kid Ramos, altro big atteso sul palco nella notte di domenica per chiudere in bellezza questa edizione. Alle 23,15 in esclusiva europea, ci sarà Bailey Dee, recentemente premiata come “Rockabilly Female of the Year” all’American Music Association di Memphis.