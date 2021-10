Gli Arbitri Elegantiae hanno lanciato il nuovo singolo “Terragobba” con il video di Cicconi Massi: «Il nostro folk non allineato»

SENIGALLIA - La musica più forte delle difficoltà contemporanee, con la voglia di continuare a scrivere qualcosa che possa contrastare l’urto degli eventi contemporanei. Gli Arbitri Elegantiae continuano la loro marcia, e nei giorni scorsi hanno lanciato un nuovo singolo intitolato “Terragobba” (mixato e masterizzato da Alessandro Castriota) che racconta la storia di Giovanni Mancinelli, un anarchico di Monte Porzio vissuto a cavallo tra otto e novecento, assiduo frequentatore delle campagne tra la sua cittadina e Corinaldo. Per il nuovo singolo è stato realizzato anche un video, girato da Lorenzo Cicconi Massi e disponibile tramite i canali social della band di Senigallia. A raccontare il folk cantautorale degli Arbitri Elegantiae il cantante e chitarrista della band, Lorenzo Franceschini.



Per prima cosa quando siete nati?

«La nostra storia nasce nel 2000, sui banchi di scuola. Inizialmente eravamo formati da me, Federico Messersì alla chitarra e basso, Giovanni Frulla alla tromba e Gabriele Ciceroni al clarinetto. Oltre a noi quattro ora si sono aggiunti Eugenio Gregorini alle percussioni, Marco Giulianelli alle tastiere e Silvia Falcinelli alla seconda voce».



In questi 20 anni di carriera cosa è successo nella vostra carriera?

«La nostra vita musicale è costituita da 2 dischi, uno spettacolo di teatro canzone e due colonne sonore per due cortometraggi: “Scuretto” di Enrico Maria Paolini e poi per un video sulla vendemmia curato da Massimo Bellucci, tra le altre cose uno degli ispiratori di “Terragobba”. Poi tanti concerti: Marche, Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna e molto altro ancora».



Come mai la scelta di un genere così particolare?

«Tutti noi veniamo da esperienze diverse, Giovanni (Frulla, trombettista) è anche il direttore della banda di Corinaldo. Federico proviene da una formazione grunge e rock, mentre io da una formazione punk e la mia band preferita sono i NoFx. Abbiamo provato una sintesi perfetta, perché il folk propone anche brani molto sostenuti, quindi siamo riusciti a mettere in comune le nostre esperienze e crearne una nostra, originale. E il nostro nuovo singolo “Canzone di Protezione”, che uscirà a breve, è un esempio di questa nostra strada, visto che è un brano che propone anche sapori brasiliani e sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e farà parte del nuovo album».



Quando pensate possa uscire il vostro nuovo disco?

«Pensavamo a ottobre del prossimo anno, ma arriveremo a questo traguardo dopo aver pubblicato una serie di singoli che anticiperanno poi l’album completo. Ovviamente tutti i singoli saranno compresi nel nuovo album, di cui non sveliamo il nome, e ce ne saranno anche delle altre».



Il folk può essere la musica giusta per raccontare storie di tutti i giorni e di personaggi “non allineati” come Terragobba?

«È un buon metodo ma il folk, magari come genere forse poco in voga, riesce a far passare meglio un messaggio. Sicuramente è il tipo di musica migliore per descrivere un personaggio come Giovanni Mancinelli».

