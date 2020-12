Grande Fratello Vip, crisi nella notte per Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci. E Cristiano Malgioglio sdrammatizza così

Notte difficile al Grande Fratello Vip dopo lo scontro tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci con Selvaggia Roma che è scoppiata a piangere all'improvviso. A consolarla ci ha pensato soprattutto Maria Teresa Ruta, che è rimasta sveglia fino all'alba. Un crollo emotivo che è finito al centro della conversazione questa mattina. Al risveglio Cristiano Malgioglio ha provato a sdrammatizzare raccontando un aneddoto con un idraulico avvenente.

APPROFONDIMENTI AI FERRI CORTI Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: «Ho visto con i miei occhi... GFVIP Dayane commenta così la coppia Zorzi e Oppini: come li... GFVIP Zorzi si confessa a Malgioglio su Oppini: «Lui è...

Prima di crollare Selvaggia Roma è stata vista senza freni. È anche tornata sull’argomento Enock - eliminato dal GfVip nella puntata di lunedì - sostenendo di averlo baciato quando era fidanzato, ma il fratello di Balotelli continua a negare. Infine, ha sbottato contro Elisabetta Gregoraci: «Ma vaff*** dai! Se ne stesse a casa sua a Montecarlo, non qua! Già mi ha rotto i co***».

Raccontando la vicenda, Maria Teresa Ruta ha spiegato che al giorno d'oggi i giovani si sentono molto precari e non riescono a realizzarsi nella vita. «Non è che una deve fare la modella per forza, perché non sposa un idraulico o un muratore - ha commentato Maglioglio - io una volta ho speso 500 euro perché mi ero innamorato di un idraulico bellissimo. Ho rotto un tubo con un martello per poterlo rivedere, ma a casa è arrivato il padre».

Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA