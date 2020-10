Sean Connery è morto: l'attore scozzese aveva 90 anni

Addio a Sean Connery: l'attore scozzese aveva 90 anni. L'attore era meglio conosciuto per la sua interpretazione di James Bond, essendo il primo a portare il ruolo sul grande schermo e apparendo in sette dei thriller di spionaggio. La sua carriera di attore ha attraversato decenni e i suoi numerosi premi includevano un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe. Gli altri film di Sir Sean includevano The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade e The Rock.

Sean Connery è stato il primo a portare James Bond sul grande schermo, interpreandolo per ben sei volte, prima di lasciare il posto a Roger Moore. La sua carriera di attore ha attraversato decenni e i suoi numerosi premi hanno incluso un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe.

Il premio oscar per miglior attore non protagonista arriva grazie all'indimenticabile interpretazione del poliziotto irlandese Jimmy Malone in The Untouchables - Gli intoccabili, mentre grazia al Nome della Rosa vince il Bafta.

Sean Connery fu nominato Sir dalla Regina Elisabetta nel 2002.

Ultimo aggiornamento: 14:03

