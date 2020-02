"Se devi dire una bugia dilla grossa" al Teatro Rossini di Civitanova

CIVITANOVA MARCHE - "Se devi dire una bugia dilla grossa", dal soggetto di Ray Cooney, è il nuovo spettacolo della stagione teatrale del Rossini, organizzata dall’Azienda dei Teatri di Civitanova con Eclissi Eventi.

Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Antonio Catania e Paola Barale sono i protagonisti della commedia, la versione attualizzata del “cavallo di battaglia” della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida, che andrà in scena martedì 18 febbraio, alle 21.15.

L’allestimento è ispirato a quello originale firmato dalla ditta Garinei e Giovannini, con il famoso girevole che rappresenta di volta in volta la hall dell’albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda del Ministro del governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extraconiugali con un membro femminile dell’opposizione. La situazione gli sfuggirà subito di mano, dando il via ad una girandola di equivoci, battibecchi e colpi di scena sempre più fitti, all’insegna del più sano divertimento.

Biglietti da 13 a 25 euro, acquistabili presso la biglietteria del Teatro Rossini, on line su Ciaoticket, e nelle rivendite autorizzate da Ciaoticket. Info e prenotazione: tel 0733/812936 - 0733/865994. © RIPRODUZIONE RISERVATA