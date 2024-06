Sarà il concerto di John Scofield e Dave Holland, in programma martedì 23 luglio, ad aprire l’edizione numero 25 del Sant’Elpidio Jazz Festival. Inserito nel circuito Jazz di Marca, il festival è promosso dall’assessorato alla cultura del Comune e da Amat e viene allestito dall’associazione Syntonia Jazz, sotto la direzione artistica di Alessandro Andolfi. Si svolgerà fino al 14 agosto, giorno in cui si sposterà al parco archeologico Pieve Favera (frazione del Comune di Caldarola, in provincia di Macerata) al lago di Caccamo.

Il programma

Durante questo periodo, oltre ai concerti principali che si svolgeranno in piazza Matteotti, il programma prevede aperitivi musicali, masterclass e jam session. E molte collaborazioni: Unione Montana dei Monti Azzurri e Tolentino Jazz, conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo e accademia organistica elpidiense.

Il programma offre uno spaccato del panorama jazz contemporaneo, offrendo appuntamenti non solo di vari generi musicali ma anche volti ad attirare un pubblico più giovane e pronto ad ascoltare nuove sonorità. Dal 23 luglio al 7 agosto, il centro storico della cittadina fermana si trasformerà in un laboratorio del jazz, della musica e della cultura più in generale. Dopo l’appuntamento del 23 luglio, il cartellone dei main concert propone per lunedì 29 luglio Joao Bosco Quartet (apertura affidata al duo Mafalda Minnozzi e Paul Ricci).

Il Fresu day

Il 2 agosto sarà il Paolo Fresu day. Alle 18,30 il trombettista sardo sarà ospite del concerto-aperitivo del Corpo bandistico città di Sant’Elpidio a Mare e alle 21,15 suonerà all’interno della chiesa Perinsigne Collegiata in un concerto che si annuncia molto suggestivo. Insieme a Fresu, infatti, all’organo Callido ci sarà Glauco Venier. Il duo interpreterà musiche del repertorio del jazz classico e contemporaneo. Domenica 4 agosto, sul palco di piazza Matteotti, saliranno Frida Bollani Magoni & Albert Eno. Martedì 6 spazio al quintetto di Stefano Di Battista che presenterà “La dolce vita”. Nel gruppo anche il giovane ed emergente trombettista Matteo Cutello. Il giorno successivo sarà la volta del Theo Croker quartet, per un concerto che esplorerà i paradigmi contemporanei del jazz.

Il gran finale

Chiusura del festival al parco archeologico Pieve Favera, al lago di Caccamo, con “Aspettando Ferragosto-Ti racconto una storia”, concerto di Ramberto Ciammarughi al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Lo stesso Ciammarughi sarà una colonna portante del festival dal 2 al 4 agosto con le masterclass per musica d’insieme e linguaggio musicale dell’improvvisazione. Verrà preceduto (il primo agosto) dalla masterclass della chitarrista Eleonora Strino. Poi gli aperitivi musicali: 26 luglio Percorsi Obliqui quartet di Giacinto Cistola; 2, 3, 4 e 14 agosto Giammarco Polini quartet. Mentre domenica 28 luglio si esibirà in piazza Matteotti il Pergolesi jazz ensemble.

Le info

Biglietti acquistabili online su vivaticket, le biglietterie del circuito Amat e Vivaticket o la sera del concerto dalle ore 18 alla biglietteria del teatro Cicconi in corso Baccio.