Le Belle Domeniche a Sassocorvaro, Urbania e Modavio

PESARO - Tre Belle Domeniche in versione autunnale dal 25 ottobre all’8 novembre 2020 per conoscere la bellezza di una terra straordinariamente ricca di storia, arte e natura e i tesori nascosti della provincia di Pesaro e Urbino. Ogni appuntamento è l’incontro guidato con la visione di un luogo d’arte e l’ascolto di un concerto di musica classica in un meraviglioso sito storico. Tre preziose occasioni per piccole, grandi Gite di Piaceri organizzate da AMAT, in collaborazione con i Comuni di Mondavio, Sassocorvaro-Auditore e Urbania, con il contributo di Regione Marche e MiBACT nel rispetto di tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid19 previste dalla normativa vigente.

Teatro della Rocca di Sassocorvaro

Si inizia domenica 25 ottobre alle 17.30 dal suggestivo Teatro della Rocca di Sassocorvaro raccontato dalla Proloco di Sassocorvaro e il concerto Romanze senza parole di Eugenio della Chiara alla chitarra su musiche di Franz Schubert, Niccolò Paganini, Fernando Sor. Nato a Pesaro, all’età di diciannove anni Eugenio De Chiara si diploma con il massimo dei voti e la lode nel conservatorio della sua città sotto la guida di Giuseppe Ficara. Tra i suoi maestri vi sono Piero Bonaguri, Andrea Dieci e Oscar Ghiglia, con cui si perfeziona all’Accademia Chigiana di Siena. Tra i riconoscimenti ricevuti si segnalano - primo musicista a conseguire questo risultato più di una volta - le due borse di studio della Fondazione Rossini vinte nel 2008 e nel 2010. La sua attività concertistica lo ha portato a suonare in Giappone, Austria, Turchia, Spagna e Norvegia; in Italia ha tenuto recital solistici per alcune tra le maggiori istituzioni musicali del Paese, tra cui il Rossini Opera Festival, le Società del Quartetto di Milano e di Bergamo, l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, la Società dei Concerti di Parma e l’Associazione “Angelo Mariani” di Ravenna.

Urbania il Refettorio Convento San Giovanni Battista al Barco Ducale

Di luogo d’arte in luogo d’arte domenica 1 novembre sempre alle 17.30 è Daniele Targhini a illustrare a Urbania il Refettorio Convento San Giovanni Battista al Barco Ducale. Il concerto Il viaggio di Amarilli è affidato al bravissimo Ensemble Le Bucoliques formato da Alida Oliva soprano flauti e Willem Peerik clavicembalo su musiche di Giulio Caccini, Cipriano de Rore, Giovanni Stefani Paolo Benedetto Bellinzani, Josquin Desprez, Michel Pignolet de Montéclair, Henry Purcell, John Dowland, Georg Friedrich Händel Willem de Fesch, Orlando di Lasso. Cantante e flautista, Alida Oliva ha studiato al conservatorio di Bologna dove si è diplomata e laureata con il massimo dei voti e la lode in canto rinascimentale e barocco. Ha arricchito la propria formazione artistica con lo studio della recitazione e recentemente con quello della Musicoterapia. Presente nei più importanti festival e rassegne di Europa, Stati Uniti e Canada, ha avuto occasione di perfezionare tecnica ed interpretazione anche grazie alla collaborazione con musicisti e registi di fama internazionale maturando esperienza di un repertorio molto ampio che spazia dalla musica medievale a quella contemporanea. Willem Peerik nato nei Paesi Bassi, ha iniziato i suoi studi musicali all’età di 7 anni con il pianoforte, prima al Conservatorio di Twente con Piere Ruhlmann diplomandosi in seguito al Conservatorio di Utrecht sotto la guida di Alexander Warenberg. Nel periodo a Utrecht si è avvicinato alla musica da camera seguendo i corsi dei violinisti Victor Libermann e Philip Hirshorn e del baritono Udo Reinemann. Nel 1992 si è trasferito in Italia per seguire i corsi di perfezionamento di pianoforte con Michele Marvulli e Giovanni Valentini con cui due anni dopo si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

Il Teatro Apollo di Mondavio

Il Teatro Apollo di Mondavio, rivelato dalla Pro Loco di Mondavio, è la meta per l’ultima Bella Domenica versione autunnale. Ensemble Aurata Fonte con Miho Kamiya soprano e Filippo Pantieri clavicembalo si esibirà nel concerto Sweeter than roses con musiche di Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, Antonio Vivaldi, Henry Purcell. Ensemble Aurata Fonte nasce da preziosi incontri e uno sgorgare continuo di esperienze, di amicizie e collaborazioni periodiche dei suoi componenti con vari gruppi ed ensemble di musica antica. Sviluppa la sua attività dedicandosi alla ricerca sia delle fonti musicali antiche csia della loro rappresentazione. La formazione si è creata nelle migliori scuole ed accademie: Scuola di Musica di Fiesole, Accademia Chigiana di Siena, Scuola Civica di Milano, Fondazione Cini di Venezia, Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Parma, Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Cesena.

Biglietti (5 euro posto unico numerato) posti limitati, consigliata la prenotazione. Prevendita online www.vivaticket.com. Biglietterie nei giorni di spettacolo dalle ore 17, biglietteria AMAT 071 2072439. Informazioni: 0721.849053, 366.6305500.

