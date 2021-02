Sanremo 2021, Giovanni Vernia a PrimaFestival con ​Giovanna Civitillo e Valeria Graci

Giovanni Vernia sarà al timone del PrimaFestival in onda su Rai1, per condurre le otto puntate dell'anteprima dedicata alla kermesse canora, insieme alle due compagne di viaggio Giovanna Civitillo e Valeria Graci, dal 27 febbraio al 6 marzo prossimi.

«Sono sincero - dice lo showman - quando mi hanno cercato dalla Rai e mi hanno detto 'Ti vogliamo presto nella città dei fiorì, con tutte le restrizioni che c'erano per Sanremo, ho pensato ad Amsterdam. Invece è proprio Sanremo; un grande onore e una sorpresa per me. Evidentemente a causa delle limitazioni negli spostamenti fra le regioni, hanno preferito prendere un artista della Liguria».

Un vero talento della comicità, Giovanni Vernia è amato dal pubblico televisivo, radiofonico e del web. È un artista poliedrico in grado di dare sempre conferma delle sue doti espressive e di muoversi con naturalezza dalla tv al cinema, dal teatro - come attore e autore dei suoi spettacoli, tra cui l'ultimo 'Vernia o non Vernià alla radio (conduce quotidianamente il suo show radiofonico).

La sua prima volta a Sanremo risale al 2010, come super ospite dell'edizione condotta da Antonella Clerici; nel 2019 è tra i giudici dell'Academy di Sanremo Young, esperienza che commenta con queste parole: «Ragazzi così giovani che hanno il coraggio di esibirsi non si possono giudicare ma solo lodare».

