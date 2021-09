Sarah Harding è morta a 39 anni: la cantante inglese del gruppo Girls Aloud aveva un cancro

Addio a Sarah Harding: la cantante delle Girls Aloud è morta a seguito di una battaglia contro il cancro. Aveva 39 anni. Le era stato diagnosticato un tumore al seno in stato avanzato circa un anno fa.

Sarah aveva pubblicato un libro intitolato “Hear Me Out” che ha documentato la sua vita come popstar in Girls Aloud e ha raccontatoanche la sua lotta contro il cancro tra chemioterapie, battagli, dolori e speranze.

Sua madre Marie oggi ha confermato la straziante notizia su Instagram di Sarah insieme a una toccante foto della star. Ha scritto: «È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente morta».

«Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah contro il cancro - ha proseguito la mamma - e che ha combattuto così fortemente dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. È andata via pacificamente stamattina. Vorrei ringraziare tutti per il gentile supporto nell'ultimo anno. Ha significato molto per Sarah e le ha dato grande forza e conforto sapere che era amata. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia, era una stella splendente e spero che sia ricordata».

Gli amici hanno raccontato a “The Sun” che Sarah, che avrebbe compiuto 40 anni a novembre, «è morta a casa questa mattina». Un amico ha detto: «Sarah è morta con la sua famiglia intorno a lei. Era molto amata».

Tanti anche i commenti sui social, da Twitter a Instagram, i ricordi della donna appena scomparsa.

