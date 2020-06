Impronte Femminili, superare il distanziamento sociale

FANO – Una rassegna di arte, cultura e narrativa che mette in rete il territorio della Valle del Metauro, Fano capofila, con l’obiettivo di costruire una cultura per le pari opportunità, intesa nella sua originale accezione cioè nel principio giuridico: quale condizione di assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.



Prosegue la rassegna “riprogrammata” con appuntamenti su web molto partecipati con cadenza settimanale: “abbiamo proposto un salotto virtuale nel quale incontrarsi e discutere, parlando di libri e affrontando le tematiche proprie della nostra ricerca, è bello sapere che le persone ci guardano anche in TV (dal nostro canale youtube Impronte Femminili) o mentre fanno le loro cose in casa, ci sentiamo vicine e sentiamo vicino il nostro pubblico, è questo uno dei nostri obbietti” afferma Sara Cucchiarini curatrice della Rassegna.

Oltre dieci appuntamenti in streaming partiti da Pasqua avvenuti sino ad oggi ai quali ne seguiranno altrettanti fino alla fine di Luglio, principalmente sui canali facebook e youtube di Impronte Femminili, per recuperare il ricco calendario della terza edizione della Rassegna.



Sabato 20 ore 18:00 in diretta streaming con Adriana Antognoli e la sua editrice Simonetta Simoni parleremo di welfare e della condizione femminile in questo sistema, attraverso la presentazione del libro “Monetizzare l'inclusione” indagando la possibilità di convertire in valore economico l'inclusione sociale, superando lo schema culturale e amministrativo tipico italiano della “beneficenza pubblica” per arrivare alla protezione sociale attiva. Il pomeriggio sarà accompagnato dalle drammatizzazioni di Lucilla Monaco.



Domenica 21 ore 18:00 l'anteprima di uno spettacolo musicale e teatrale proposto da Libraria – Il palcoscenico del libro con le musiciste e cantanti Giovanna Donini – soprano, Anna Zanotti – soprano e viola da gamba, Caterina Veddovi – viola da gamba, dedicato al “Concerto segreto delle Dame” storico consesso di musiciste donne presso la corte di Alfonso d'Este nella Ferrara del tardo Rinascimento, quella che possiamo definire la prima “band” femminile della storia caratterizzata da un incredibile successo quanto da torbidissimi intrighi di potere e di palazzo, dall'epilogo doloroso e violento che offre lo spunto per un'adeguata quanto amara riflessione sulla condizione femminile nell'arte nel tardo '500 ripercorrendo i momenti salienti della vita di corte e la lotta sostenuta dalle donne attraverso la musica.



Domenica 28 ore 18:00 Giugno dedicheremo un appuntamento a “Il Potere del Manifesto d'Artista” oggetto d'arte, il Manifesto, che ha caratterizzato la Rassegna dalla sua prima edizione “c'è un linguaggio non verbale che parla a noi e al nostro inconscio ad un livello profondo attraverso i muri della città, dalle locandine o dai banner online. La cultura del rispetto può trovare un alleato forte in questo strumento” afferma Sara Cucchiarini “Il manifesto di quest'anno, potentissimo e molto amato a cura di Lisotta, ha tracciato il fil rouge della Rassegna, sviluppando il tema dell'archetipo della Donna Selvaggia indagato dalla psicanalista statunitense Clarissa Pinkola Estes in 'Donne che corrono coi lupi' un testo di riferimento per molte in tutto il mondo, simbolo di rinascita dalla proprio forza interiore”.

Si ripercorrerà quindi la ricerca dei tre manifesti prodotti sino ad ora con le due illustratrici Rebecca Lisotta ed Emanuela Orciari, moderate e descritte dalla curatrice Paola Gennari.

Questo appuntamento presenterà anche la Mostra dedicata alle due artiste che si terrà a Fano per fine Luglio all'interno e in dialogo con il Fano Jazz festival.



Per seguire il programma completo e costantemente aggiornato sul sito www.improntefemminili.it , sui social facebook e instagram di Impronte Femminili o chiamare per informazioni il numero 0721 887 337 347 1092811 o scriversi a info@improntefemminili.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA