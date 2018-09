U&D: Sara Affi Fella licenziata dalla sua Agenzia, sponsor in fuga e addio follower

di Ida Di Grazia

Sara Affi Fella, a Uomini e Donne scoppia la rabbia contro di lei. Raffella Mennoia accusa : «Scuse ai followers, non a noi. Mi sento stupida»â€‹

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuno può ingannare Maria De Filippie sperare di farla franca! Lo scandalo che ha travoltodopo essere stata smascherata dalla redazione disembra non placarsi. L'ex tronista non solo ha perso follower e ha messo in fuga gli sponsor, ma è stata anchedalla sua agenzia, attraverso un comunicato stampa via social.L’agenzia Steve & More Consulting, la stessa di Francesco Monte che sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip , ha rilasciato un comunicato stampa in cui silura la Affi Fella: «Comprendiamo perfettamente tutti i vostri punti di vista. Siamo sconcertati per quanto accaduto - si legge - soprattutto perché ne siamo venuti a conoscenza tramite il web stamane. Alla luce di quanto emerso, pertanto , vi informiamo che Sara non farà più parte della nostra agenzia». Ma anche tanti sponsor hanno deciso di non proseguire più la collaborazione con lei. Al momento il profilo di Sara Affi Fella, che nel giro di poche ore è passato da oltre 1 milione di follower a poco più di 800 mila, non risulta più attivo .