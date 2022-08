Musicista positivo al Covid, il concerto "Casadei secondo me" rinviato a settembre

Il concerto di Simone Zanchini Quartet "Casadei Secondo me" in cartellone domani giovedì 4 agosto nella 23ma edizione di Sant'Elpidio Jazz Festival a Sant'Elpidio a Mare è rinviato a data da definire in settembre per la positività al Covid di un componente della band.

I biglietti già acquistati in prevendita saranno validi per la data di recupero, che verrà comunicata appena disponibile.

Info: Ufficio turistico del Comune 0734 8196407 dal giovedì alla domenica orario 10-13 e 16,30-19,30; AMAT 071/2072439; sulla pagina facebook dell’Assessorato Cultura e Turismo di Sant’Elpidio a Mare, sui siti amatmarche.net, jazzdimarca.it e santelpidioturismo.it