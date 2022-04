Natasha Stefanenko e la figlia Sasha sempre super, la coppia “Mamma e figlia” va di corsa a Pechino Express

SANT'ELPIDIO A MARE - La coppia “Mamma e figlia” ancora in gara a Pechino Express. Nel corso della settima puntata dell’adventure reality, le marchigiane Natasha Stefanenko e sua figlia Sasha, hanno affrontato la prima tappa in Giordania. La prima prova da affrontare per le cinque coppie superstiti è stata quella di imparare i nomi di 10 specie di pesci del Mar Rosso, facendosi aiutare dai bagnanti. Una volta interrogati da Enzo Miccio, che ha preso il posto di Costantino della Gherardesca, infortunato, alla conduzione, e indovinati tre pesci, hanno dovuto scattare delle foto che ritraessero almeno tre specie. Si sono poi dirette nella vicina Aqaba per indovinare gli ingredienti dello zahtar, particolare miscela di spezie giordana. Quindi tornare e portare al cospetto di Miccio cinque persone con altrettanti occhiali da sole “creativi”.



Il Wadi Rum

Un deserto spettacolare, scavato dai fiumi nel corso dei millenni, è stato il teatro della prima prova della giornata. Raggiunto il luogo della partenza della sfida in jeep, al punto di ritrovo le coppie hanno ricevuto una mappa, contente il percorso da affrontare. Prima raggiungere e trovare la busta con l’indicazione della prova successiva, quindi prendere un cammello con il quale spostarsi, quindi dargli da mangiare e da bere («Ma questo beve come un cammello» la battuta di Natasha), e terminare la sfida. A vincerla la coppia “Italia – Brasile” che ha deciso di assegnare la prima bandiera nera alla Stefanenko e a sua figlia.



La bandiera nera

La bandiera nera, può essere ceduta agli avversari, se questi ti sorpassano con la macchina, oppure se a piedi, basta toccarli con la stessa bandiera. Chi, al tappeto rosso, finale di tappa, l’ha ancora con sé perde una posizione. “Mamma e figlia” sono riuscite a cederla a “Italia – Brasile”, e quindi sono arrivate in fondo in terza posizione. Senza rischio eliminazione. A fine puntata, eliminata è stata la coppia “Italia – Brasile”, che dopo averla ceduta, hanno dovuto portare di nuovo la bandiera nera. Sono però state salvate dalla busta nera di Pechino Express, dato che la puntata non era eliminatoria. Il percorso di Natasha Stefanenko e figlia, quindi, prosegue, con la prossima tappa, giovedì prossimo, ancora in Giordania.

