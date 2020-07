Salvatore Russo Trio con special guest il chitarrista olandese Rosenberg

SANT'ELPIDIO A MARE - La XXI edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival realizzato da Comune, Associazione Syntonia-Jazz di Marca e Amat con il contributo di MiBACT e Regione Marche, il sostegno di Camera di Commercio delle Marche e Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e grazie alle erogazioni liberali su ArtBonus, prosegue venerdì 31 luglio con Salvatore Russo Trio con special guest il chitarrista sinti olandese Stochelo Rosenberg che proporranno la prospettiva europea al jazz resa celebre dal chitarrista zingaro Reinhardt.

Stochelo Rosenberg, star della serata, è nato in un campo sinti in Olanda nel ’68 da una famiglia di musicisti. Si avvicina alla chitarra grazie al padre e allo zio ma, soprattutto, ascoltando i dischi di jazz manouche di Django Reinhardt. Giovanissimo appare alla TCV olandese come l’erede di Reinhardt suscitando l’interesse di alcune case discografiche. I genitori preferiscono che Stochelo stia ancora lontano dalle luci della ribalta, tuttavia con il cugino Nous’che e il fratello Nonnie il giovane Rosenberg si costruisce una solida esperienza suonando spesso in cerimonie e campi zingari in tutta Europa. Il primo disco ‘Seresta’ arriva nel 1999, e ne rivela non solo le doti virtuosistiche alla chitarra ma anche la fantasia di compositore di brani divenuti veri e propri standard del nuovo genere manouche. Prende così il via l’attività concertistica di Rosenberg in tutto il mondo, con numerosi dischi e molte collaborazioni.

Chitarrista eclettico, uno dei migliori esponenti del genere manouche in Italia, Salvatore Russo è stato, negli anni ’90, session man per importanti artisti e musicisti della scena musicale rock-pop italiana – da Celentano a Cocciante a Ramazzotti – oltre ad essere stato chitarrista di numerose band e orchestre nei più importanti canali televisivi nazionali.

Stochelo Rosenberg, che è anche un divulgatore molto seguito sui social della cultura musicale manouche, terrà alle 18 una masterclass di chitarra a ingresso gratuito e iscrizione obbligatoria alla pagina facebook di Sant’Elpidio Jazz Festival.

Biglietti in vendita alla Biglietteria al Teatro Cicconi (0734/859110 e 320/8105996) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18, online su vivaticket.it. Info: 07348196407 o 3208105996. Inizio ore 21,15