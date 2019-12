Piero Massimo Macchini presenta il nuovo show “Soq-quadro di provincia”

SANT'ELPIDIO A MARE - Attore comico, mimo, fantasista, clown e da poco più di un mese pure direttore artistico della stagione dell’auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare: Piero Massimo Macchini fa uno spettacolo nuovo all’anno, ma non lo porta subito in giro. Di tutti i personaggi che imita ed ha imitato, si ricordano Cochetti, Giacomo Leopardi (che porterà sul palco a San Silvestro), e Cesare Paciotti, che per il momento imita solo nei video youtube di Marche Tube, prodotti da Lagrù. E’ sempre lui, il “Provincialotto” che quest’anno ha deciso di fare pure un calendario, e di raccontare (nuovamente) tutto il suo mondo, in “Soq-quadro di provincia”, che andrà in scena dal 27 al 29 dicembre, e dal 3 al 5 gennaio, alle ore 21.15, all’auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare.



Macchini perché questo titolo?

«La storia ovviamente ruota attorno al Provincialotto. Ci sono quattro quadri, ovvero quattro personaggi, che interagiscono attivamente con lui, che interpreto io. C’è lo psicologo (alias Gianluca Marinangeli), c’è l’amico “sfigato” (alias Michele Gallucci), c’è la fidanzata del Provincialotto (alias Giulia Morici), e c’è pure il tossico del bar, ovviamente quello del Triangolo dove tutto è nato, Spinello (alias Kevin Pizzi). Loro e il mio personaggio vengono invitati ad una festa, in un centro sociale. Si crea caos, arriva il delirio e poi c’è il finale. Quello però sarà a sorpresa!».



Cosa trasmette lo spettacolo?

«Loro raccontano spaccati di vita quotidiana, in provincia si vive e si sta bene. I quattro personaggi sono eterogenei, e lì si incontra un mondo intero».



Da qualche tempo il Provincialotto aspira a fare l’influencer…

«In realtà lui lo è sempre stato, anche se non ne è cosciente. Ha creato situazioni per diventarlo, vuole andare oltre!».



Debutterete il 27 dicembre e poi altre 5 repliche, a quando lo spettacolo in giro per i teatri?

«Ancora non lo sappiamo, non abbiamo date piazzate. Di solito al debutto non stabilisco date, prima vedo come esce, poi cerco di fare eventuali aggiustamenti».



A Capodanno lei sarà Leopardi…

«Sì, l’ultimo dell’anno ormai lo passo così, recitando, al Giusti; quest’anno faremo “Le strane gioie di Giacomo Leopardi”. Ragioni personali, il voler stare in famiglia, e poi, dal lato artistico, ho deciso di avviare quest’idea perché qualche anno fa la vidi in Emilia».



Com’è fare anche il direttore artistico?

«E’ un ruolo naturale qui nella compagnia, noi ci autoproduciamo e facciamo tutto da soli!».



Quest’anno il Provincialotto ha fatto pure un calendario?

«Ha uno scopo umanitario, metà del ricavato va in beneficienza, alla Fattoria sociale Montepacini di Fermo, impegnata a promuovere l’agricoltura sociale per l’inclusione di minori e giovani adulti disabili».



Cosa farà il Provincialotto con le elezioni?

«Diciamo che…. Si “candida”. Solo sui social eh, con una lista “Radical Grezzo Top”, ormai è cresciuto. Regionali, comunali, che importa? L’importante è esserci e presto uscirà il simil-programma elettorale in un libro. Questo personaggio non può farsi sfuggire l’occasione di vivere la politica». © RIPRODUZIONE RISERVATA