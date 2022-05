Natasha Stefanenko e sua figlia Sasha Sabbioni non si fermano più e centrano la finale di Pechino Express

SANT'ELPIDIO A MARE - Natasha Stefanenko e sua figlia Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”, sono una delle tre coppie finaliste di Pechino Express. Si sono qualificate per l’ultima tappa, in onda giovedì 12 maggio alle 21,15 su SkyUno e in streaming su Now tv, in un finale thrilling. Le altre due coppie finaliste sono “Gli Sciacalli”, Fru e Aurora Leone, e i “Pazzeschi”, Vittoria Cabello e Paride Vitale.





Dopo la breve comparsa della scorsa settimana, con cui annunciava il suo rientro, giovedì sera s’è visto di nuovo Costantino della Gherardesca che ha condotto la tappa insieme a Enzo Miccio. L’avvio di tappa ha visto la coppia marchigiana subito penalizzata con la “bandiera avvelenata”, stesso effetto di quella nera, che avrebbe fatto perdere una posizione al libro rosso, con l’“ostacolo” di avere un compagno in più, il produttore cinematografico Massimo Ferrero. Nonostante le difficoltà, “Mamma e figlia” sono riuscite a conquistare subito la prima posizione nella prima parte del viaggio negli Emirari Arabi: tra canti locali da imparare, zip line lunghissime, e sfide varie, la prima giornata è finita con le coppie ospitate, da famiglie degli Emirati Arabi.



La seconda è iniziata con la sfida del dromedario: si è trattato di vestire alla moda il dromedario più bello e più forte, come da tradizione locale emiratina. Al mercato dei dromedari di Al Ain, Natasha e Sasha hanno abbinato bene i colori, ma si aspettavano un punteggio più alto. Cinque minuti di penalizzazione poi la ripartenza per il percorso. Al libro rosso le due sono arrivate prime, ma non hanno vinto la sfida vantaggio: una particolare partita di calcio con una palla calciata dalle coppie dentro dei mega palloni di plastica. Hanno vinto gli “Sciacalli” che hanno penalizzato la coppia marchigiana con 15 minuti di ritardo sul salto del tappeto rosso.

Alla fine della puntata, dopo altre sfide, sono arrivate penultime, salvatesi perché “I pazzeschi” hanno eliminato “Italia – Brasile”. Su Facebook la Stefanenko ha scritto che «eravamo ad un passo dal tornare a casa e dopo tutto questo lungo viaggio saremmo rientrate un po’ con l’amaro in bocca… invece eccoci qua a condividere la gioia di essere in finale con delle persone davvero speciali per noi». La tappa finale vedrà le tre coppie rimaste sfidarsi a Dubai.

